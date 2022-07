Trener Osijeka Nenad Bjelica najavio je u subotu na press konferenciji sljedeći ispit svoje ekipe, dvoboj na domaćem terenu sa Slaven Belupom u nedjelju (18.55) u 3. kolu HNL-a.

Prva je to utakmica za Osijek nakon šokantnog ispadanja u 2. pretkolu Konferencijske lige od kazahstanskog Kilizižara u četvrtak.

Nakon tog poraza budućnost Nenada Bjelice na klupi Osijeka postala je neizvjesna, on je sam nagovijestio da bi mogao otići, no od toga ipak nije bilo ništa. U klubu je bio na sastanku s vodstvom kluba, nakon kojega je postalo izvjesno da neće biti smijenjen.

'Teško je analizirati'

"Nije se ništa promijenilo u mom razmišljanju, teško je analizirati prošlu utakmicu. Mislim da smo u prvom poluvremenu imali sve pod kontrolom, nedostajalo nam je možda malo više prilika za pogodak, ali suparnika koji se nisko branio s 11 igrača bilo je teško probiti. Opet smo došli do nekih udaraca i opasnih situacija, u obrani bili neprikosnoveni, a onda se nakon tog pogotka u nas uvukao neki strah, nervoza što je dovelo do drugog gola. Dogodila se totalna blokada, teško je to objasniti, ali dogodilo se i nadam se da se više neće ponavljati", prokomentirao je ispadanje od Kizilžara Bjelica na početku konferencije pa se osvrnuo na odnos s navijačima:

"Imali smo veliku podršku navijača, hvala im na tome. Sinergija je u ove dvije domaće utakmice bila vrhunska, na žalost razočarali smo ih našom igrom i rezultatom. Nemamo što drugo nego okrenuti se idućoj utakmici a to je Slaven Belupo u nedjelju, skupiti se između sebe, biti zajedno više nego ikad i pokušati dobiti utakmicu."

Najveći problem Bjelici bit će sada odabrati pravu momčad za sljedeći izazov u HNL-u, nakon okršaja s Kizilžarom i bolnog poraza koji je ostavio dubok trag.

"Uvijek je to između mentalne i fizičke snage, vidjeti tko se dobro oporavio od prošle utakmice i tko je mentalno jak da preuzme odgovornost u ovim trenucima kada nije lagano. Pokušat ćemo poslati na travnjak najbolju momčad, vidjet ćemo hoćemo li uspjeti u tome", zaključio je Nenad Bjelica.