Portugalski superstar Cristiano Ronaldo dao je prije nekoliko dana kontroverzni intervju engleskom voditelju Piersu Morganu u kojemu je žestoko kritizirao svoj klub, Manchester United, njegove vlasnike Obitelj Glazer i trenera Erika ten Haga.

Ronaldo je u istupu koji je odjeknuo planetom rekao kako su ga u Man Unitedu, klubu u koji se vratio, a koji ga je lansirao u orbitu prije odlaska u Real u kojem je dostigao, dodirnuo zvijezde, izdali i kako ga žele otjerati iz kluba. Progovorio je i o smrti svog oca i sina.

Sada je objavljen i nastavak intervjua, u kojem se Ronaldo okomio na mlađe suigrače iz Man. Uniteda za koje tvrdi da ne slušaju i ne slijede njegov primjer.

"Po dobrome mogu istaknuti tek tri igrača Man. Uniteda. Diogo Dalot je vrlo profesionalan iako je mlad. Pametan je, inteligentan, i jako profesionalan, a po dobrome mogu još istaknuti Lisandra Martineza i Casemira", rekao je pa otkrio što zamjera mladima:

"Oni ne poštuju iskusnije i starije igrače, žive u drugačijem vremenu. Moj sin koji ima 12 godina nema takav mentalitet. Mladi nogometaši do nekih stvari danas dolaze puno lakše, uopće se ne muče, baš ih je briga. Prave se da slušaju, no uđe im na jedno uho, a na drugo izađe".

"To me ne iznenađuje, ali prava je šteta za njih da barem ne pokušaju slijediti najbolji primjer kada ga imaju ispred sebe", naglasio je Ronaldo pa pojasnio da je on taj primjer koji treba slijediti:

"Taj primjer sam ja. Svakoga juta prvi dolazim i posljednji odlazim."

Podsjetimo, Ronaldo je ovoga ljeta pokušao napustiti Man. United i karijeru nastaviti u nekom klubu koji igra Ligu prvaka. Spominjale su se razne opcije od Bayerna, Chelseaja, PSG-a, Saudijske Arabije, Rome, Atletico Madrida, ali i kluba u kojemu je ponikao, lisabonskog Sportinga, no sve je ostalo na pričama i Cristiano je ostao u Manchesteru.