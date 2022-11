Nogometaši Dinama imaju jaku podršku na Stamford Bridgeu. Oko 2500 navijača došlo je u London i na kultnom stadionu stvorilo atmosferu za pamćenje. Svaki put Boysi na Otoku imaju dobro izdanje, a to je, čini se, ostalo u tradiciji i ovog puta.

BBB-ovci u potpunosti su nadglasali domaće navijače i njihova pjesma odjekuje Stamford Bridgeom. Od početka su najžešći Dinamovi navijači, zajedno s ostalim simpatizerima, davali ton i snagu igri Dinama, a nakon što su Londončani preokrenuli i poveli 2-1, tek onda je plava vojska eksplodirala.

"Dinamo, Dinamo, znaj da mi te volimo mi smo uz tebe, znaj da nema predaje".

Naša reporterka Nika Aurora Ključarić nalazi se na licu mjesta i prati događanja u Londonu.

"Dinamo je rekao da je prodao 2500 karata, brojčano se to čini kao 5000, a glasovno kao 10 000. To sve govori o atmosferi. Ovo je definitivno najbolja atmosfera do sada. Navijači Chelsea šute i sjede na svojim stolcima, dok su navijači Dinama na nogama cijelo vrijeme i navijaju iz sveg glasa", javlja nam naša vrijedna Nika i dodaje:

"Atmosfera je spektakularna, Boysi pokušavaju što više pomoći Dinamu s podrškom jer znaju da im igra samo pobjeda. Čak ni nakon drugog gola Chelseaja nisu prestali s pjesmom i čulo se kako se ori "Dinamo, Dinamo, znaj da mi te volimo, mi smo uz tebe".