Košarkaš Crvene zvezde Nemanja Bjelica napadnut je jučer u Beogradu dok u dječjoj igraonici bio sa suprugom i djecom. Bivši nogometaš istoimenog kluba Nikola Petković ga je prvo vrijeđao, a zatim mu se unosio u lice i prijetio.

Košarkaš je u na početku ostao mirno sjediti, da bi potom Petković otišao do šanka, uzeo škare, pa potom opet došao do košarkaša uz prijetnje da će ga izbosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bjelica je kasnije prijavio napad, Petković je priveden te mu je određeno zadržavanje od 48 sati, a nakon saslušanja će biti odlučeno hoće li mu biti određen i pritvor.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dan nakon šokantnog incidenta se oglasio sam Petković koji tvrdi da je pozadina priče potpuno drugačija od one koja je predstavljena te da je zapravo on žrtva poznatog košarkaša.

"Obraćam se povodom laži koje su se pojavile prethodnog dana. Ne zamjeram nikom jer ne znaju pozadinu priče", započeo je Petković i nastavio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"N.B. nije napadnut već je on napadač, lažna žrtva svojih riječi i dijela. On me već tri-četiri mjeseca svakodnevno vrijeđa i napada. Ja njega nikad nisam. Imam mnoštvo poruka u kojima me vrijeđa bez ikakvog povoda", otkrio je Petković.

Nekadašnji nogometaš Crvene zvezde objasnio je razloge zbog kojih je prišao Bjelici u dječjoj igraonici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'On je rođeni partizanovac'

"Prilazak je bio isključivo da ga pitam zašto me vrijeđa i spominje kad nema nikakve veze sa mnom. Za javnost je jako bitno reći da je on rođeni 'partizanovac' i da mu osim bivše žene nitko, pa ni on, ne navija za Crvenu zvezdu", navodi te tvrdi da ima i dodatne dokaze:

"Sve što je rekao je laž, a preko veza me pokušao zadržati u pritvoru. Njihova imena ću javno otkriti", zaključio je Petković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

KSW 91 iz Češke 17. veljače ekskluzivno pratite na Voyo