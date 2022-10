Dinamo će ovog petka igrati najveći hrvatski derbi protiv Hajduka. Aktualni hrvatski prvak stiže na noge drugoplasirane momčadi na Poljudu, a susret će se igrati od 18 sati. Dinamo je uvjerljivo prva momčad lige s čak osam bodova prednosti nad drugim Hajdukom. U slučaju pobjede na Poljudu, Modri bi pobjegli na velikih plus 11, čime bi napravili dobar korak prema novom naslovu prvaka.

"Veselim se najvećem hrvatskom derbiju, kako ja, tako i moji igrači. Čeka nas prekrasni nogometni ambijent na Poljudu, a mi smo dobro raspoloženi i želimo što bolje zaključiti listopad. Nakon Hajduka čekaju nas Milan, Osijek i Chelsea, a za takav niz nema bolje generalke od Poljuda. U Hrvatskoj nema boljeg podražaja od ovakve utakmice, sjajna uvertira za Milan", najavio je susret trener Modrih, Ante Čačić.

A baš kako je rekao trener Dinama, spektakl na Poljudu bit će sjajna uvertira za Milan, protiv kojeg će Modri loviti moguću zimu u Europi.

Garantirani spektakl

Klub s Maksimira danas je objavio i cijene ulaznica za susret s Milanom. Utakmica će se odigrati 25. listopada, utorak u 21 sat, a cijene ulaznica su: Sjever gore 150 kuna, sjever dolje 150 kuna, zapad gore 250 kuna i zapad dolje 350 kuna.

"Utakmica 5. kola Lige prvaka proglašena je utakmicom visokog sigurnosnog rizika, a na takvim utakmicama nažalost nije dozvoljeno otvaranje južne tribine za domaće navijače. Pretprodaja ulaznica za članove kluba. Ticket point. Subota 22.10. od 11 do 19h. ", objavili su iz Dinama.

"Prodaja ulaznica za sve navijače, Ticket point, Nedjelja 23.10. od 11 do 19h, Ponedjeljak 24.10. od 11 do 19h, Utorak 25.10. od 11 do 21:45h. Online ulaznice, od nedjelje 23.10. od 11h. VAŽNO! Ulaznice kupljene online putem printaju se kod kuće i s njima se ulazi na stadion. Nema zamjene ulaznica na ticket pointu Ulaznice za utakmicu Dinamo - Milan na stadionu Maksimir dostupne su i u aplikaciji Aircash! Stadion se otvara u 19:00 sati. Vlasnici godišnjih ulaznica na stadion ulaze s godišnjom ulaznicom. Nije potrebno preuzimanje dodatnih ulaznica na Ticket pointu", upute su kluba iz Maksimira.

Modri su trenutno treća momčad u skupini E s četiri boda, koliko ima i talijanski prvak Milan, ali uz lošiju gol razliku nakon poraza od Chelseaja 3:0 i 0:2. Prvi je londonski sastav sa sedam bodova, dok je RB Salzburg drugi sa šest bodova.