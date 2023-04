U prvom susretu četvrtfinala Europske lige Manchester United i Sevilla su na Old Traffordu odigrali 2-2, nakon što su gosti u posljednjih osam minuta izjednačili s dva autogola "Crvenih vragova".

ManU je sjajno ušao u susret i u prvih pola sata deklasirao je suparnika postigavši dva gola. Oba pogotka zabio je Marcel Sabitzer, prvog u 14. minuti na dodavanje Brune Fernandesa, a drugog sedam minuta kasnije nakon fantastičnog proigravanja Anthonyja Martiala.

Najbolju priliku za goste u prvom dijelu imao je bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić koji je u 44. minuti pucao iz slobodnog udarca sa 20 metara, ali preko gola.

ManU je u 62. minuti imao novu veliku priliku za treći gol, no udaraca Antonyja završio je u stativi. Sevilla se vratila u susret u 84. minuti. Jesus Navas je ubacio pred vrata, no Tyrell Malacia je nesretno zatresao vlastitu mrežu. Novi dodir sreće Španjolcima je stigao u drugoj minuti nadoknade. Ocampos je ubacio, En-Nesyri pucao glavom, a lopta je na putu do gola pogodila Harryja Maguirea prevarivši De Geu.

Rakitić je odigrao cijelu utakmicu za Sevillu, a nakon nje se oglasio na Instagramu i poslao sljedeću poruku navijačima:

"Do zadnje minute! Ova momčad nikada ne odustaje!"