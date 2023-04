Crveni vragovi su gotovo 80 minuta dominirali na Old Traffordu, imali dva gola prednosti i još nekoliko prilika za treći pogodak, no Sevilla je u završnici susreta ipak uspjela izjednačiti s dva autogola domaćina.

ManU je sjajno ušao u susret i u prvih pola sata deklasirao je suparnika postigavši dva gola. Oba pogotka zabio je Marcel Sabitzez, prvog u 14. minuti na dodavanje Brune Fernandesa, a drugog sedam minuta kasnije nakon fantastičnog proigravanja Anthonyja Martiala.

Austrijski reprezentativac mogao je u 32. minuti zabiti i treći pogodak, no marokanski vratar Bono je sjajno reagirao. U 35. minuti odličnu priliku je imao i Casemiro, no njegov udarac s ruba kaznenog prostora je španjolska obrana blokirala.

Najbolju priliku za goste u prvom dijelu imao je bivši hrvatski reprezentativac Ivana Rakitić koji je u 44. minuti pucao iz slobodnog udarca sa 20 metara, ali preko gola.

ManU je u 62. minuti imao novu veliku priliku za treći gol, no udaraca Antonyja završio je u stativi. Sevilla se vratila u susret u 84. minuti. Jesus Navas je ubacio pred vrata, no Tyrell Malacia je nesretno zatresao vlastitu mrežu. Novi dodir sreće Španjolcima je stigao u drugoj minuti nadoknade. Ocampos je ubacio, En-Nesyri pucao glavom, a lopta je na putu do gola pogodila Harryja Maguirea prevarivši De Geu.

Prvi autogol Uniteda pogledajte ovdje, a drugi ovdje.

Rakitić je odigrao cijeli susret za Sevillu.