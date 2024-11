Ne smiruju se strasti u raju zvanom Real Madrid. Kraljevi su u Ligi prvaka u utorak doživjeli i drugi uzastopni poraz, ovog puta od Milana 3-1, a sad su se na X mreži pojavile i poruke koje su sad glavna tema u španjolskim medijima. Postavlja se pitanje - je li Carlo Ancelotti lagao o Fede Valverdeu?

Ancelotti je nakon utakmice morao objašnjavati i dvije zamjene koje je napravio već na poluvremenu, a koje su se našle pod povećalom novinara i navijača. Aurelien Tchouaméni i Fede Valverde ostali su u svlačionici, a umjesto njih su ušli Eduardo Camavinga i Brahim Diaz. Potez talijanskog stručnjaka nije se svidio supruzi urugvajskog veznjaka Fedea Valverdea.

‘‘Bolje da ovo zatvorim jer će me odvesti u zatvor‘‘, objavila je Mina Bonino na Twitteru, odnosno X-u.

"To je taktička izmjena, Mina, nemoj previše komplicirati. S obzirom na njegovu poziciju i način na koji se utakmica odvija, ne može izvaditi Modrića", rekao joj je jedan od pratitelja, a onda mu ekspresno odgovorila:

"Brate, Fede najbolje igra kao veznjak. O čemu ti pričaš? Hahaha, kada ćete napokon shvatiti da Fede nije krilni igrač?", napisala je Valverdeova gospođa.

U raspravu se uključio i drugi korisnik X mreže.

"Stao je kod drugog gola. Nije to bila njegova noć. Trener je napravio dobu izmjenu", napisao je navijač, a Mina mu odgovorila:

"Igra na krilu, znaš? Ja nikada ne vidim da se napadačima predbacuje da se ne vraćaju, ali onoj budali koja je svugdje, e njemu da", poručila je Mina.

Nakon nekog vremena je sve izbrisala, no novinari AS-a su sve zabilježili prije no što je to uspjela.

Ancelotti je na konferenciji za novinare dobio pitanje o njenim skandaloznim objavama koje su unijele dodatni nemir u svlačionicu Reala, te je objasnio zašto je mijenjao Urugvajca.

"Što ljudi misle na društvenim mrežama... To je za mene veoma komplicirano. Izvadio sam ga jer za mene nije bio na svojih 100%, imao je problem s leđima. Činilo se da se oporavio jer je dan prije utakmice dobro trenirao, no meni je izgledalo da nije na svojoj najboljoj tjelesnoj razini i zato sam ga promijenio", rekao je Realov trener.

Prema izjavi Javi Gómezu za COPE-ov El Partidazo, urugvajski igrač je bio dobro i iznenađen je riječima svog trenera.

"Laž je da ima problema s leđima i ne razumije zašto ove srijede curi uopće vijest da ima fizičkih problema, kad nema", stoji u tekstu Cadena Cope.

Pisali smo jučer o tome kako je Jude Bellingham prišao Luki Modriću i rekao mu:

"Ne možemo igrati ovako loše, pogotovo ne kod kuće, ljudi ovo jednostavno ne zaslužuju".

