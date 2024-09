Najluđa transfer priča ovog ljeta je okončana ludnicom na aerodromu

Trakavica oko transfera Victora Osimhena završena je napokon u kasnim noćnim satima ponedjeljka. Napadač je napustio Napoli, a ostatak sezone provest će na posudbi u Galatasarayu. Nigerijski napadač je u sezoni 2022./23. predvodio Napoli do naslova prvaka Italije, no prošle sezone uklopio se u sivilo momčadi pa je bilo izgledno da će ovog ljeta napustiti klub. Spominjao se odlazak u Chelsea, kao i u Al Ahli, no oba transfera su propala u završnici prijelaznog roka. Nakon što su mu propali transferi, Napoli mu je zadao dodatan udarac tako što ga nije registrirao za novu sezonu Serie A. I onda se u igru uključio Galatasaray koji je prihvatio preuzimanje njegove plaće od 10 milijuna eura po sezone i dogovorio posudbu. No, igrač već u siječnju može napustiti Tursku, ukoliko netko od velikana odluči platiti Napoliju 75 milijuna eura za njegove usluge. Osimhen je u Napoliju od 2020. kada je stigao iz Lillea za 78 milijuna eura, a u galeriji pogledajte kako je izgledao doček na istanbulskom aerodromu.