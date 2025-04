Vodeći dvojac putuje na teška gostovanja, Dinamo ima 'zicer'. Kome će šunkica prisjesti?

Uskršnji je vikend što znači da se SHNL igra od četvrtka do subote. Bitka za prvaka ide neumorno dalje, u Dinamovom taboru se nadaju da se radi o troboju, a ne dvoboju za titulu, a novi optimizam donio je dolazak legende Zvonimira Bobana u klub. Rijeka i Hajduk pod velikim pritiskom su i bez prava na kiks, a donji dio tablice nudi neumornu borbu Šibenika za o(p)stankom. Krenimo redom.

Na Veliki četvrtak kolo će otvoriti Šibenik i Dinamo. Zvonimir Boban predstavljen je kao novi predsjednik Uprave svog voljenog kluba, a pobjeda nad Osijekom također je pridonijela boljem raspoloženju u plavoj svlačionici i sad je raspoloženje u glavnome gradu obrnuto-proporcionalno istome prošli tjedan. Ponovno je probuđena nada da Dinamo može zaprijetiti Hajduku i Rijeci, ali za to će im, vrlo vjerojatno, trebati svih sedam pobjeda do kraja prvenstva. Pritisak na vodeći dvojac mogu staviti već u četvrtak jer gostuju posljednjoj momčadi lige koja se ne bori samo za ostanak, već i opstanak. Ovaj tjedan nismo slušali, kao u prošlima, o štrajku na Šubićevcu, ali situacija sigurno nije bajna. Nakon prošlog kola, Šibenčani za zonom spasa zaostaju četiri boda, a ovo kolo čeka ih teška misija, izvući nešto protiv Dinama.

Hajduk na teškom gostvanju gdje se za bodove krvari

Veliki petak donosi dvije utakmice. U prvoj će Lokomotiva dočekati Slaven. Lokosi su u posljednjim sekundama utakmice na Poljudu ostali bez velikog skalpa i dva boda, ali pozitivno je što su osam bodova udaljeni od Šibenika i donekle rasterećeni dočekuju Slaven. Možemo slobodno reći Europski Slaven jer kako Koprivničani igraju u 2025. teško je očekivati da izgube četvrtu poziciju koja u njihovom slučaju znači plasman u Europu jer sve i da izgube tu mogućnost u Kupu, četvrto mjesto će im to garantirati. U prošlom su kolu svladali Šibenik i tako se vratili na pobjedničke staze nakon poraza od Hajduka. Dvoboj dvije poletne momčadi na Kranjčevićevoj garantira dobru zabavu.

Druga utakmica u petak privući će velik broj gledatelja uz male ekrane. Hajduk gostuje Varaždinu. Obje su momčadi imale dramatične završnice u prošlom kolu. Varaždinci su bili na pragu boda protiv Rijeke. Tražili su sva tri u završnici utakmice nakon što je pocrvenio Radeljić, ali u sudačkoj su nadoknadi ostali bez svega nakon što je Luka Menalo bacio Rujevicu u trans i vratio ih na vrh ljestvice. Hajduk je s druge strane u posljednjem napadu na utakmici uspio izvući bod protiv Lokomotive. Momčad Gennara Gattusa teško lomi ekipe, a Šafarićev Varaždin stvarno je teško slomiti. Protiv Rijeke su bili na pragu petog remija u nizu, a ove sezone ukupno ih imaju čak 13. U studenom su srušili Hajduk prekrasnim pogotkom Šege koji se vraća u Varaždin, ali u dresu Hajduka. Statistika nam govori - ovo je nacrtani remi, ali u ovom trenutku, Splićani nemaju pravo zadovoljiti se time.

Osijek se čupa iz živog blata koji ih neumorno guta, a na Drosini nas čeka Debi della Učka veći od Učke

Velika subota nosi dvoboj Osijeka i Gorice koji se nekako prometnuo u dvoboj za ostanak. Goričani su četiri boda ispred Šibenika, a Osječani imaju samo dva boda više. Gorica je velikim preokretom nad Istrom dobila pravu injekciju samopouzdanja i nakon dva remija upisali pobjedu te se u Turopolju nešto lakše diše. S druge strane, u Slavoniji se diše iznimno teško. Osijek je u velikim problemima, Niz bez pobjede u prvenstvu produžen je na devet, što znači da su sve momčadi lige uspjele uzeti bod(ove) Osijeku, a u tih devet utakmica Osječani su uzeli samo jedan jedini bod. Simon Rožman još čeka na prvi bod na klupi Osijeka. Ako ga ne dočeka, Osječani će se naći na predzadnjoj poziciji u ligi. To, moj lega, zvuči katastrofalno.

Kolo zatvara lider prvenstva, i to u derbiju Učke. U predvečerje Uskrsa svjedočit ćemo pravoj ljepotici. Derbiji Istre i Kvarnera ove sezone nisu razočarali, a ovaj nosi posebne konotacije jer na Aldo Drosinu Riječani dolaze kao prva momčad lige. Istra za poraz na domaćem terenu ne zna od studenog prošle godine. Niz je to od osam utakmica, a do trijumfa na Drosini nisu uspjeli doći niti Hajduk (dva remija), niti Dinamo (poraz i remi). Riječani, doduše, jesu. U 12. kolu je Toni Fruk u 77. minuti donio tri boda Riječanima, a Istra čeka na trijumf nad rivalima na Drosini još od davne 2017. (imaju pobjedu u Kupu 2021.). Ima li boljeg trenutka za prekid tog crnog niza od ovog kada Riječani dolaze kao prvi, a konkurencija puše za vratom?

Kome će uskršnje kolo donesti sreću, čije će šanse uskrsnuti, a čije biti pribodene na križ saznat ćemo ovog Velikog vikenda. Nekome bi šunkica i jaja mogli prisjesti, a neki će imati itekako sretan Uskrs. Tko? Gotovo je nemoguće predvidjeti, ali zasigurno ćemo uživati.

