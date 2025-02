Derbi koji čeka cijela Hrvatska. Splićani imaju povijesnu priliku nokautirati najvećeg rivala

Nikad zanimljivija borba u Hrvatskoj nogometnoj ligi se dodatno zakuhava, a upravo bi ovo, 24. kolo moglo dati odgovore na brojna pitanja jer nas čeka međusobni okršaj dvije od tri ekipe koje se bore za titulu. Riječ je o najvećem derbiju hrvatskog nogometa, između Dinama i Hajduka. Ipak, krenimo redom.

Kolo otvaraju u petak u 18 sati Istra i Lokomotiva na Aldo Drosini. Već u utorak će ova dva rivala odlučiti o trećem polufinalistu kupa, ali prije toga vrlo važan dvoboj u prvenstvu. Tri boda dijele ove dvije ekipe. Istra je na osmom mjestu, a Lokosi odmah ispred njih sa samo dva boda zaostatka za europskim, četvrtim mjestom. Obje ekipe u dobrom raspoloženju dočekuju ovaj susret. Istra je u prvom proljetnom kolu poražena na Maksimiru, ali od tada ne znaju za poraz. Pobijedili su Rijeku na Rujevici, a remizirali s Goricom, Hajdukom i Slavenom. Lokosima remi nije tako poznat kao Istri. Oni su tri puta pobijedili (Hajduk, Šibenik, Varaždin) i dva puta izgubili (Rijeka, Slaven) otkako je prvenstvo nastavljeno. Lokomotivine utakmice izrazito su zanimljive i obiluju pogocima, a Istra će na domaćem terenu jurnuti po pobjedu koja bi im donijela priključak u borbi za europsku poziciju.

Velika utakmica igra se u subotu u 15 sati. Gorica na svojoj njivi dočekuje vodeću momčad lige, Rijeku. Mario Carević posložio je Goricu, u prošlom su kolu u utakmici vrijednoj šest bodova pobijedili Šibenik iako su cijelo drugo poluvrijeme igrali s igračem manje i sada rasterećeni čekaju Riječane. Riječani su u posljednjih sedam dana na sedmom nebu. Pobijedili su dva najveća rivala, Dinamo u prvenstvu i Hajduk u Kupu i sada pucaju od samopouzdanja. Odgovara im što je sav pritisak na Zagrepčanima i Splićanima i to za sad odlično koriste. Ipak, u Velikoj Gorici je pobijediti sve samo ne lako. U 12 domaćih utakmica, Gorica je izgubila tek dva puta. Svoj loš teren koriste u svoju korist, ali jedan od ta dva poraza nanijela im je upravo Rijeka, u šestom kolu. Velika je ovo utakmica jer bi Rijeka u slučaju pobjede u miru gledala derbi Dinama i Hajduka s četiri boda lufta.

Ništa manje zanimljivo neće biti niti od 17:30 kada se na Opus Areni sastaju Osijek i Slaven u velikoj utakmici vrijednoj šest bodova u borbi za četvrto mjesto. Osječani su nekako bili predviđeni za to mjesto većim dijelom sezone, ali nisu uspjeli opravdati to i sada čak četiri momčadi pretendiraju "ukrasti" Osječanima mjesto u Europi. Slaven ne zna za poraz u ovoj godini i samo su dva boda iza Slavonaca. Mario Kovačević stvorio je pravi stroj koji jednostavno ne gubi. Osijek je s druge strane u nizu od tri poraza zaredom u ligi, ali atmosferu je sigurno popravilo slavlje u Kupu u srijedu na Maksimiru i plasman u polufinale.Hajduk ima najveću priliku u novijoj povijesti zadati Dinamu konačni udarac

U nedjelju nakon ručka čeka nas susret koji nestrpljivo čeka cijela zemlja. Dinamo i Hajduk sastaju se na Maksimiru u utakmici koja bi mogla jednu momčad potpuno izbaciti iz utrke za naslov. Elem, Dinamu igra samo i jedino pobjeda, bilo koji drugi rezultat značio bi (pre)velik zaostatak za Rijekom i Hajdukom, a možda i nove potrese na Maksimirskoj 128. Što se pak Splićana tiče, njima će puno toga odati utakmica u Gorici dan prije. U slučaju pobjede Rijeke, Splićani će zaostajati četiri boda za Rijekom i igra na nulu možda ne bude najpametnije rješenje. Još jedan razlog za ne igru na sigurno je taj što je Dinamo u teškom stanju, Modri su knockdownu, a upravo im najveći rival može zadati konačni udarac i okončati nade Plavih za obranom titule. Ima li većeg motiva za ekipu Hajduka od toga da imaju priliku izbaciti najvećeg rivala iz utrke za titulu i to na njihovom stadionu. Dva puta ove sezone su već slavili, treći trijumf bio bi najveći!

Kolo zatvaraju Šibenik i Varaždin. Šibenčani su u najgoroj poziciji od svih i jednom nogom su već u drugoj ligi. Klub brinu i mnogi problemi izvan terena, a na terenu im dolazi Varaždin koji ovo kolo dočekuje na četvrtom mjestu tablice, što bi se reklo, Best of the rest. Ipak, u nizu su od tri poraza, a ovo im je prava prilika da taj niz konačno stane i da se Varaždinci vrate na staze pobjeda. Šibenčani traže iznenađenje i povratak u život.

HNL gori, nakon prošlog vikenda i kola velikih derbija, ovo je kolo postalo ogromno! Iščekuje ga cijela zemlja, a derbi Dinama i Hajduka u nedjelju već jako jako dugo nije imao ovoliku težinu. Neka krene ludnica!

