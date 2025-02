Legendarnom hajdukovcu se ne sviđaju Gattusove riječi: 'To nije dobra poruka'

Trener Hajduka Gennaro Gattuso nakon poraza od rijeke u četvrtfinalu Kupa izjavio je da je za njeg autakmica bila gotova nakon VAR provjere potencijalog igranja rukom igrača Rijeke u 53. minuti, a sada je tu njegovu izjavu kritizirao bivši igrač Hajduka, Luka Vučko.

U 53. minuti su igrači Hajduka tražili penal zbog tog igranja rukom, no sudac Kolarić ga nije dosudio, odluku je potvrdio VAR, ali i sudačka komisija HNS-a koja je istaknula da o najstrožoj kazni nema ni riječi.

Igraš doma, nije mi to Hajduk da daš utakmicu da ode. To nije dobra izjava, ja sam veliki protivnik svih smjena trenera posljednjih godina, ali ta izjava mi se nije svidjela. Ja smatram da moraš igrat do kraja. Na 1:3 da daš gol u 90. minuti, možeš postići još jedan", rekao je Vučko za Dalmatinski portal i dodao:

"Gledali smo utakmicu Barcelona - Atletico, gdje je Atletico gubio 4:2 pa se vratio. U redu, bolje su ekipe, bolji igrači. Ako si to i smatrao, to je bolje ostaviti unutra, za sebe, stožer i svlačionicu jer nije dobra poruka za dalje".

