Najveći derbi hrvatskog nogometa, velike borbe na dnu tablice, sve je spremno za još jedno ludo kolo

Tek što se smirila bura nakon 14. kola SHNL-a koje nam je donijelo dva derbija i dva remija u tim derbijima, već nam slijedi novo, 15. kolo domaćeg prvenstva.

To kolo nam donosi novi derbi, i to onaj najveći između Hajduka i Dinama. Poljud će gorjeti, neće stati niti šibica na tribine, ali krenimo redom. Kolo otvaraju Varaždin i Šibenik. Varaždinci su vjerojatno najugodnije iznenađenje dosadašnjeg dijela prvenstva i u borbi su za Europu, samo na gol-razliku su iza četvrtoplasiranog Osijeka. Varaždinci su u nizu od pet utakmica bez poraza. Vrlo vjerojatno nisu zadovoljni domaćim bodom protiv Lokomotive u prošlom kolu, ali novu priliku za domaću pobjedu imat će u petak navečer protiv Šibenika. Varaždin je od svog stadiona napravio pravu utvrdu, čvrsti su Varaždinci na domaćem terenu u sedam ovosezonskih utakmica izgubili tek jednu, od Dinama. Stiže im Šibenik koji je sigurno u dobrom raspoloženju nakon što su u prošlom kolu svladali Goricu, svog bivšeg trenera, Maria Carevića u, kako bi Englezi rekli, six-pointeru u borbi za opstanak. Za Kartela je to bila prva pobjeda otkako je sjeo na klupu Narančastih, te prekid Šibenikove crne serije u kojoj su bili bez pobjede devet kola, od susreta s Lokomotivom krajem kolovoza. Varaždin i Šibenik su susjedi na ljestvici, ali dijeli ih čak šest bodova. Iza Varaždina je pet momčadi koje su smještene unutar tri boda i čeka nas nikad zanimljivija borba za ostanak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Slaven i Osijek igraju 'Derbi preporođenih'

Subotnji program otvaraju Slaven i Osijek u Koprivnici. Izrazito je to zanimljiv susret jer se sastaju dvije preporođene ekipe. Slaven je pod Mariom Kovačevićem odlična ekipa koja nikome lako ne prepušta bodove, a nakon početnih pehova, dobru igru počeli su pratiti i rezultati. Slaven je nesretno i nespretno izgubio dva boda protiv Šibenika prije mjesec dana, ali time je počeo niz nepobjedivosti, svladali su Farmaceuti nakon toga Lokomotivu u gostima pa uzeli bod protiv Varaždina, a prošlog su petka u spektakularnoj utakmici slavili 2:3 u Puli i prestigli Istru na tablici. Osijekov medeni mjesec pod Coppitellijem došao je puno kasnije od očekivanog. Nakon što su u prvih pet kola bili bez pobjede, Osječani su u sljedećih devet upisali čak šest, dodavši još dva remija i tek jedan poraz i najavili kandidaturu, čak i za vrh ljestvice. Činilo se to nemoguće nakon lošeg starta sezone, ali nakon ovih rezultata i odlične igre, zašto ne? Velika trojka na vrhu i tako kiksa iz kola u kolo. Osječani čekaju svoju priliku da se uključe u borbu za naslov, a za to im treba nastavak pozitivnog niza. Neće to biti nimalo lako jer Slaven igra odlično, a na Kušek-Apašu nitko nije favorit.

Od velike trojke, prva će na teren Rijeka. Na Rujevicu dolazi posljednja momčad lige, Gorica i to se čini kao savršena prilika za Rijeku da iskoristi to što Hajduk i Dinamo igraju međusobno. U prilog tezi da je ovo utakmica koju Rijeka mora dobiti ide i činjenica da su Goričani dodatno oslabljeni jer su zbog ozljede do kraja sezone izgubili Tibora Halilovića. Otprije nema Sekoua Sagne i Adriona Pajazitija pa će Carević muku mučiti sa slaganjem vezne linije. Neće, ipak Rijeka smjeti unaprijed upisati bodove jer Goričani znaju biti tvrd orah, pitajte Dinamo, a i znamo kako je teško kada nekoga "moraš" pobijediti. Rijeka je već pokazala da zna imati problema sa slamanjem protivnika i otud velik broj remija. Zanimljivo je da Rijeka ima čak četiri bivša igrača Gorice, Toni Fruk, Niko Janković, Gabriel Rukavina i Marijan Čabraja .

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Okršaj za ostanak na Kranjčevićevoj kao uvertira u Vječni derbi

U nedjelju će uvertiru u derbi odigrati Lokomotiva i Istra, još jedni susjedi na tablici, Lokosi su na gol-razliku ispred Istre, a obje ekipe upisuju šarene rezultate u posljednje vrijeme. Lokosi u pravilu vežu dva poraza pa dva pozitivna rezultata. Nakon poraza od Hajduka i Slavena, pobijedili su Šibenik u gostima pa remizirali u Varaždinu. Između Varaždina i Istre, Lokosi su u srijedu imali i obveze u Kupu i tek su u sudačkoj nadoknadi iz jedanaesterca slomili drugoligaša Dugopolje. Vidjet ćemo hoće li ta utakmica ostaviti traga uoči utakmice s Istrom koja je u slaboj formi. Naime, nakon odlične pobjede nad Osijekom i remija s Dinamom, Istrijani su izgubili tri utakmice i jednu remizirali. Vjerojatno je posebno bolan bio poraz u prošlom kolu od Slavena doma nakon što su poveli 1:0 pa izjednačili na 2:2 i onda u 89. primili za poraz. Sad se moraju vaditi u Kranjči gdje su bez pobjede na posljednjih sedam utakmica (četiri pobjede Lokomotive i tri remija).

Foto: Luka stanzl/PIXSELL

Kolo će kulminirati u nedjelju u 17:45 kada na užareni poljudski travnjak istrče Hajduk i Dinamo. Hajduk je prodao sve karte, a tisuću i pol Boysa sprema se na put u Split da upotpuni kulisu. Hajduk je četiri boda ispred Dinama i u boljoj formi dočekuje ovaj susret. Dočekuje ga i s boljim medicinskim kartonom, iako je Rakitić upitan, posljednji medijski napisi kažu da će Ivan vjerojatno zaigrati u nedjelju. Dinamovi problemi s ozljedama su već opjevani i nema više smisla na njih trošiti riječi. Ovo nije utakmica koja će odlučiti prvaka, ali mogla bi nam odgovoriti na neka pitanja. Bit će to velika taktička bitka dva maga koja obožavaju velike utakmice, Gattusa i Bjelice i jedva čekamo da se bubamara zakotrlja u nedjelju u 17:45. Nadamo se da će nam akteri na terenu i tribinama pružiti nezaboravni derbi.

15. kolo SHNL-a može početi!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Navijači Borusije šokirani pretresom na Maksimiru: Skidali ih i 'grubo pretraživali', žalit će se i UEFA-i

Tekst se nastavlja ispod oglasa