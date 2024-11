Leko o hrvatskome derbiju: 'Provokacije s Poljuda bile su mi motivacija, a ova dvojica mogu 'podići' Dinamo'

Sve su oči uprte u nedjelju kad Hajduk na Poljudu dočekuje Dinamo u 15. kolu SuperSport HNL-a. Hajduku bi pobjeda donijela dodatnu prednost nad Dinamom od čak sedam bodova, dok su Plavima tri boda imperativ kako bi tu bodovnu razliku smanjili samo na jedan bod. Ipak oba kluba su u posljednje vrijeme neuvjerljiva tako da se svašta može očekivati na Poljudu. Razgovarali smo s bivšim Dinamovim igračem Jerkom Lekom. Sadašnji trener Jaruna ima iskustva brojnih derbija na Poljudu pa je dao i svoj pogled na utakmicu.

Kakav derbi očekujte u nedjelju? Oba sastava ne igraju uvjerljivo u posljednje vrijeme. Dinamo muče brojne ozljede, a Hajduk igra isključivo na pogon Marka Livaje.

"Hajduku za pobjedu treba priključak da netko poprati Livaju koji je u dobroj formi i odlično igra. Mislim da samo Livaja i skroman Hajduk uz njega neće neće biti dovoljan za pobjedu Bijelih bez obzira na Dinamove probleme oko sastava. Hajduk će imati određenu prednost. Tu će im najveći vjetar u leđa biti i pun stadion koji već odavno rasprodan. Ipak gledajući stanje na terenu Livaji se mora pridružiti još jedan inspirirani igrač da Hajduk može ugroziti Dinamo", otvorio je bivši trener Lokomotive i Hrvatskog dragovoljca najprije s najavom Hajduka.

"Što se tiče Dinama, Bjelica je u utakmici s Borussijom svjesno izašao s takvim sastavom riskirajući s igračima koji nemaju konstantu poput Pavića ili Stojkovića. Vjerojatno se Bjelica odlučio za njih iz sebi dobro znanog razloga da pripremi nešto za Hajduk. Poraz od Borussije neće poremetiti Dinamo u pripreme utakmice i neće ga poremetiti ovaj poraz od Dortmunda. Poraz je bio bio realan i za očekivati bez obzira na 'krnji' sastav i taktiku koju je postavio Bjelica. Stoga osobno ne bih davao prednost ni Hajduku ni Dinamu", objektivan je bio Leko.

"Normalno da je možda Hajduk u blagoj prednosti zbog svih tih ozlijeđenih igrača u Dinamu, ali to i nije neka prednost u psihološkom planu. Dinamo će sigurno biti spreman za derbi. Što se tiče ovog 'igračkih glava' i i ideje igre vjerujem da će Bjelica to dobro pripremiti"

Poraz na Poljudu bio bi točka na i loših rezultat Dinama. Može li to poljuljati Bjeličin status ili su ozljede dovoljan alibi?

Ako gledamo stanje stanje igrača i probleme s ozljedama, Bjelica zasigurno ima alibi za neuspjeh na Poljudu. Teško bi Dinamo mogao opet prebroditi smjenu trenera. To se neće dogoditi, jedino da ne bude nekakav debakl. Dinamu poraz u ovakvome stanju ne bi dobro došao. Ipak, bez obzira na rasplet derbija Bjelica ima još jedan dugi period na Maksimiru ispred sebe.

Kao bivši dinamovac da li biste vi s obzirom na okolnosti u Dinamu potpisali bod na Poljudu?

Gledajući s trenerske strane, sigurno treba sagledati donosi li Dinamu više pobjeda ili poraz. Mislim da puno više gubi s porazom nego što bi dobio s pobjedom. Dobio bi priključak na jedan bod. S rizikom da može biti poraz tek bi ta remi bio prihvatljiva opcije jer je sedam bodova puno veća razlika od četiri. Tako da i na situaciju s ozljedama i svime u svlačionici vjerujem da Bjelica ne bi bio nezadovoljan s bodom. Osobno na njegovome mjestu isto ne bih.

Dotakao s Leko i sastava Dinama, posebno istaknuvši dobro mu znan Dinamov dvojac.

"Ne znam za koje igrače će se Bjelica odlučiti. Stojković i Kačavenda bi bili dobar izbor. To su igrači koje sam ja trenirao u Lokomotivi, Roko Šimić generacija. Oni stvarno imaju taj jedan gard. Imaju pozitivni bezobrazluk i mogu mogu ući u ovaj derbi noseći Dinamo do pobjede na Poljudu. Takve karakterne igrače Bjelica treba za ovakvu utakmicu s obzirom na nedostatak iskusnih igrača, Ademija, Mišića i Petkovića. Još nije sigurno hoće li Mišić konkurirati u sastavu, a nedostajat će i Sučić. Trebat će stoga Bjelici karakterni igrači i upravo je utakmicu s Borussijom Bjelica iskoristio da provjeri neke igrače, da vidi tko mu može dati onu energiju koja mu je potrebna za Poljud. Sigurno je da će igrači Hajduka imati tu energiju na domaćem terenu. Tako da Dinamo mora uzvratiti. Ako Dinamo bude mlak u derbiju, onda će teško uzeti i bod."

Kad smo već kod Hajdukovih navijača, igrali ste brojne derbije na Poljudu. Je li Vam huk s Poljuda smetao u igri ili je bila dodatna motivacija?

Meni je uvijek to motivacija bila. Ja sam tip igrača kojeg motiviraju ta dobacivanja sa strane, pritisci i ostalo. Nisam nikada bio tip koji se plašio toga. Pobijediti Hajduk u Splitu jedan je lijep osjećaj i mislim da mislim da svaki svaki dinamovac gleda posebno na ovaj derbi gleda drugačije. Nije mu to samo jedna od običnih utakmica. Posebice sad kad se Hajduk ovako digao. Dobar Hajduk potreban je Dinamu da bude što bolji i da ta konkurencija i rivalstvo ima smisla.

"Veselim se utakmici i možda Dinamo ulazi nešto slabiji zbog ozljeda, ali to su derbiji. I u moje vrijeme nekad je Dinamo bio slabiji nekad Hajduk. No uvijek je to bila posebna utakmica i tu se ne vidi razlika u tome nedostaje li koji od igrača. Zato mislim da je bitno da Bjelica pronađe karakterne igrače koji će nadomjestiti kvalitetu i iskustva koja će nedostajati za derbi u nedjelju", zaključio je Jerko Leko.

