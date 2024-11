Bivši talijanski reprezentativac: 'Za Gattusa bih i s balkona skočio'

Uoči derbija Hajduka i Dinama na Poljudu, koji se igra u nedjelju, pojavila se izjava talijanskog napadača Umberta Eusepija (35) koji je ishvalio trenera Bijelih Gennara Gattusa.

Eusepi, bivši talijanski mladi reprezentativac koji trenutno igra za četvrtoligaša Sambenedettese, surađivao je s Gattusom u talijanskom drugoligaši Pisi.

"Nazvao me telefonom i rekao: 'Umberto, ja sam gospodin Gattuso'. A ja sam mu rekao: 'Ma da, i ja sam... Pa izmislim neko ime'. Nisam mogao da vjerujem da je to zaista on. Kada je ponovio: 'Umberto, ja sam Gattuso', onda sam tek shvatio da je to stvarno on", rekao je na početku Eusepi i nastavio:

"Pratio bih ga posvuda. Da je rekao da skočim s balkona, skočio bih. Čak i ako sve ne ide na početku najbolje, kasnije shvatiš da je radio dobre stvari. Posvađao sam se s njim nakon dva dana, ali to je jednostavno on, ne tolerira ništa i ne štedi nikoga".

"Razjasnili smo stvari licem u lice. Za mene je on bio veliki učitelj. Natjerao me da rastem kao ljudsko biće, u mjestu poput Pise, koju ću uvijek nositi u srcu", zaključio je.

