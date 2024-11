Na današnji dan prije četiri godine napustio nas je jedan jedini 'Mali Zeleni'

Već su četiri godine prošle otkako je teren života napustio 'veliki' Diego Armando Maradona. Rođen je u Lanusu kao najstariji od tri sina nakon što mu otac Diego i majka Dalma (inače hrvatskog podrijetla) već imali četiri kćeri. Profesionalnu karijeru započeo je u Argentinos Juniorsima u dobi od samo 15 godina.

Pridružio se akademiji tog argentinskog kluba s devet godina na nagovor prijatelja, a trener momčadi nakon Maradoninog prvog treninga već je znao o kakvom se igraču radi. "Kažu da ljudi svjedoče barem jednom čudu u životu , ali većina ne shvati o čemu se radi. Ja definitivno jesam. Bilo je to jedne kišne subote kada je klinac radio stvari s loptom koje nikada u životu nisam vidio." Od trenutka kad se Maradona pridružio mladoj momčadi Argentinos Juniorsa, nisu izgubili sljedeće dvije godine ili bolje rečeno, nisu izgubili sljedećih 136 utakmica zaredom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Diego Armando Maradona

Odlazak u Europu i rušenje svjetskog rekorda

Logičan slijedeći potez bio je pridužiti se jednom od najvećih klubova u državi, a znamo da u Argentini to podrazumijeva dva velika rivala iz Buenos Airesa - River Plate i Bocu Juniors. Maradona je izabrao Bocu gdje je svojim igrama još jednom dokazao da se radi o vjerojatno najboljem igraču svijeta u već u toj mladoj dobi. Shvatili su puno bogatiji Europljani da se više nema što čekati i jurnuli su po 'Zlatnog dečka' kako su ga u Argentini zvali. Najbrža je bila Barcelona i iskrcala rekordnu svotu od pet milijuna funti za 21-godišnjeg Maradonu što je gotovo poduplalo prijašnji rekord Andyja Graya.

Život u Barceloni nije išao dobro za Maradonu. Iako očiti igrački genijalac, njegov temperament i oštra narav nisu se dobro slagali s Barceloninim identitetom i stilom nogometa te je naslovnice sportskih novina puno više punio zbog svađa i sukoba na terenu i izvan njega nego zbog svojih igara. Ipak, bilo je tu i legendarnih trenutaka na terenu, a u Barcinom dresu svakako je najbolji onaj iz 1983. kada je u El Clasicu digao cijeli stadion na noge i zaradio pljesak punog stadiona.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Spoj iz snova

Ako se već njegov i Barcin karakter nisu slagali, Maradona i njegov sljedeći klub pasali su si kao prst i nokat. 1983. Diego je ponovno srušio vlastiti rekord za iznos transfera i završio u Napulju. Napoli se prošlu sezonu jedva spasio ispadanja u Serie B te je Diego dočekan kao Spasitelj te ga je na stadionu dočekalo 75 tisuća ljudi. Od trenutka kad je ušao u grad, postao je božanstvo za sve stanovnike Napulja, a pisali su navijači tih dana: "nemamo gradonačelnika, kuće, škole, autobuse, zaposlenost i sanitarije, ali ništa od toga nije bitno jer imamo Maradonu." Maradona je vodio Napoli do prva dva naslova prvaka Italije 1987. i 1990., prva dva Scudetta koja su ikada otišli na jug Italije. Koliko je ta prva titula značila za cijeli grad najbolje opisuje natpis na najvećem gradskom groblju, Poggioreale, "Mrtvi, nemate pojma što ste propustili."

Vodio je Diego Napoli do naslova i u Kupu UEFA-e 1989. te jednog kupa i superkupa Italije, a koliko je značio navijačima pokazuje i činjenica da je nakon njegove smrti stadion San Paolo preimenovan u Stadion Diego Armando Maradona. Nije ta ljubav bila jednostrana, Maradona je nakon osvajanja prvog Scudetta poslao dirljivu poruku svim navijačima Napolija, a svi koju su ju čuli uživo, zasigurno je pamte i dan danas. "Ova titula mi znači više od Svjetskog prvenstva. Osvojio sam Svjetsko prvenstvo u Meksiku prošle godine, ali tada sam bio sam, nisam imao prijatelje uz sebe. Ovdje je moja obitelj, grad Napulj je moja obitelj jer ja sebe smatram sinom Napulja."

Foto: Profimedia Maradona je rođen 30. listopada 1960. u Lanusu kao peto od osmero djece, no odrastao je u Villa Fioritu, siromašnom dijelu Buenos Airesa. "Kiša je padala više iznutra nego izvana", rekao je Maradona jednom prilikom o svom prvom domu. U tri sobe, bez tekuće vode, stanovala je cijela obitelj: Diego Sr i Tota, Diego mlađi, njegove četiri starije sestre i tri mlađe braće i sestara. Njegov izniman talent bio je očit već od malih nogu, a na njegovu karijeru najviše je utjecao ujak Cirilo, nekad vratar malog kluba Corrientes. "Sve, baš sve je mogao napraviti s loptom. Glava ili noga, svejedno. Lopta se jednostavno lijepila za Diega," kazao je Francisco Cornejo, scout Argentinos Juniorsa, koji je prvi uočio Diegov talent.

Maradonin Meksiko '86, najbolji nogomet koji je jedan igrač ikada igrao

Posebnu težinu nose te riječi kad se u obzir uzme način na koji je Maradona osvojio Svjetsko prvenstvo. Samo zbog partija koje je pružao tih mjesec dana u Meksiku Maradona zaslužuje da ga se uključi o svaki razgovor o najboljem nogometašu svih vremena. Može se reći kako nitko nikada prije i nikada poslije, nije nogomet igrao bolje nego što ga je igrao Maradona te 1986. Ako želite nekome tko prvi puta čuje to ime objasniti tko je Diego Maradona, riječi su suvišne, dovoljno im je pokazati videa dva događaja koja su obilježila svjetski nogomet zauvijek, a dogodila su se u razmaku od samo četiri minute.

Pozornica je četvrfinale Svjetskog prvenstva 1986., akteri su Argentina i Engleske, a u glavnoj ulozi - Diego Armando Maradona. Ne treba trošiti riječi da bi se trenutke pod imenima "Božja ruka" i "Pogodak stoljeća" ponovno predstavilo jer tko voli nogomet, vidio ih je i zapamtio već tisuću puta. Dovoljno je reći: "To je Maradona!". Luđak koji je spreman varati ako to znači pobjedu, pokvarenjak koji igra po vlastitim pravilima. To je bio Maradona u 51. minuti te utakmice. U 55., nakon što se sjurio s centra i predriblao gotovo cijelu englesku momčad i mirno gurnuo loptu u prazan gol - bio je Bog nogometa i genijalac kakav se rađa jednom u 100 godina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jednostvano "To je Maradona!" - nadrogirani, pijani luđak koji se družio s mafijašima, ali i vjerojatno najtalentiraniji nogometaš koji je ikada hodao Zemljom. Čovjek koji vas je u razmaku od četiri minute u stanju šokirati svojom prgavošću i odvratnim ponašanjem, a onda svojom čistom genijalnošću. Diego, počivao u miru. I samo da znaš: "Nemaš pojma što propuštaš."

POGLEDAJTE VIDEO: Umro je veliki Diego Maradona, od njega se opraštaju i Hrvati iz svijeta nogometa

Tekst se nastavlja ispod oglasa