Milan je i dalje prva momčad Serie A, ali se u slavnom klubu jako osjeti pad forme u posljednje vrijeme. Inter im puše za vratom, samo su dva boda iza Rossonera, s tim da gradski rivali imaju i utakmicu manje. Upravo ih je Inter uvjerljivo svladao s 3:0 u polufinalu kupa. Možda i najveći problem Milana je forma napadača, što se može povezati i s ozljedom Zlatana Ibrahimovića kojeg od prosinca prošle godine muče ozljede.

A nije Ibra više u dvadesetim godinama, dapače. Šveđanin je ušao u 41. godinu života i oporavak od ozljede više ne ide brzinom na koju smo navikli kod neuništivog Zlatana. On se što prije htio vratiti na teren kako bi pomogao Milanu u borbi za naslov, ali čini se da je želja na kraju bila prevelika, a tijelo nije moglo.

Zlatan je zaigrao u remiju bez pogodaka protiv Bologne, odigrao je 19 minuta, a teren je napustio krvave glave i - natečenog koljena.

Stigla poruka od legendarnog Ibre

Upravo je to koljeno najveći problem Zlatana Ibrahimovića. Zbog te ozljede nije igrao protiv Torina, a sada su talijanski mediji počeli pisati kako bi to mogao biti kraj karijere za legendarnog Šveđanina. Prvotno su tamošnji mediji pisali kako će se Ibra umiroviti ovog ljeta ako Milan dođe do toliko željene titule.

Talijani su pisali kako će Ibra gotovo sigurno završiti karijeru ovog ljeta, a što je najgore, možda je već i odigrao posljednju utakmicu. Lijevo koljeno teško može izdržati napore treninga i visoki ritam cijele sezone, zbog čega je Zlatan često odmarao.

Ipak, sada se oglasio i nogometaš te je poslao znakovitu poruku. Objavio je video u kojem je poslagao desetak lopti jednu pokraj druge. Sve su lopte bile bijele boje, osim jedne, pete po redu, koja je bila žuta. Ibrahimović je ispucao prve četiri lopte, a potom je sa žutom pogodio točno u kameru.

Uz snimku je napisao: "Ja odlučujem kada je dosta, baš kao što sam i odlučio kada će vas žuta lopta pogoditi", čime je poslao poruku o svojoj mirovini - bit će gotovo kada on odluči da je gotovo!