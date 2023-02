Živo je uvijek kad je riječ o Hajduku i pojačanjima. Veselo je bilo danas i na Instagram profilu sportskog direktora Mindaugasa Nikoličiusa, koji se pohvalio novim pojačanjem. Mr. Football, kako mu je ime na toj društvenoj mreži objavio je fotografiju s novopridošlim Agustinom Anellom.

Čekaju se pojačanja

"Dobrodošao. Samo jako. HŽV", poručio je Nikoličius koristeći "hashtagove".

Zanimljivo, izostao je onaj njegov, sada već tradicionalni, "bit će toga još". Je li sportski direktor Bijelih time poručio kako je to - to što se ovog prijelaznog roka tiče? Sletjeti bi još trebao i Ferro, a onda? Zanimalo je to i navijače koji su ga u komentarima zasuli pitanjima. Jer ipak, Torcida je izgubila strpljenje i postavila u Varaždinu jasno pitanje - Gdje su pojačanja?

Simpatizeri plasirali komentare

Bijelima nasušno trebaju novi dobri igrači, jer je jasno kako Marko Livaja, Filip Krovinović i ostali ne mogu parirati zahtjevima HNL-a.

"Gdje je #bitcetogajos?"

"‘Hoće li Ferro?"

"Niko samo smireno svi znamo #bićetogajoš"

"Podrška za trenera Leku, samo mu dajte vremena! On je trener koji će nas odvesti do toliko željene titule! Ove godine napast Kup i biti barem drugi, a onda se na ljeto zaista treba pojačati."

'Pustite čovika da radi'

"Pustite čovika da radi, i u Goricu su dolazili igrači za koje nitko nije zna pa nam je Gorica za vrime njegovog mandata redovno očitala lekciju. Ne sumnjam da je ovo igrač po želji trenera, zato strpljivo i ne sudit knjigu po koricama".

"Lukša Jakobušić - Hajdukov put su domaći igrači i stranci koje ne morate googlat gdje su igrali “