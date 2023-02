HNK Hajduk i belgijski Lommel SK dogovorili su posudbu 20-godišnjeg krilnog napadača AgustinaAnella koji se danas priključio Bijelima nakon što je prošao liječničke preglede. Anello je stigao na posudbu do kraja aktualne sezone, a Hajduk ima opciju otkupa njegovog ugovora, objavio je Hajduk na službenoj stranici.

Agustin je rođen u Miamiju na Floridi, a uz državljanstvo SAD-a ima i talijansko državljanstvo. Prve nogometne korake napravio je u SAD-u, a nogometnu edukaciju nastavio je u Španjolskoj te na koncu u Belgiji, odnosno u drugoligašu Lommelu otkuda je došao u Hajduk na posudbu.

"Radi se o igraču kod koji ima visok motiv i upornost, kao i izraženu želju za uspjehom i napretkom. Kroz pristup igri do izražaja dolazi njegov južnoamerički mentalitet i kompetitivnost, što je kompatibilno s našim mentalitetom, stilom i modelom igre. Osnovna pozicija mu je lijevo krilo s dominantno desnom nogom, a može igrati i na poziciji lijevog bočnog igrača. Odličan je u igri 1 na 1, posjeduje raznovrstan i nepredvidiv dribling te visoku razinu brzinskih sposobnosti kao i igranja u visokom intenzitetu. Premda je mlad igrač, pokazuje ozbiljnost, taktičku disciplinu i odgovornost u igri", izjavio je sportski direktor Hajduka Mindaugas Nikoličius, a svoje dojmove je podijelio i Anello:

Anello je za Lommel odigrao ukupno 42 utakmice te je pritom postigao sedam pogodaka uz pet asistencija.

„Rođen sam u Miamiju, živio sam tamo do svoje desete godine kada sam se preselio u Barcelonu gdje sam trenirao u Akademiji Espanyola. Po prvi puta sam u Splitu, vidim na svakom koraku koliko je ovo velik klub, koliko su ljudi strastveni i to je ono što me posebno impresioniralo“, rekao je povodom dolaska u Hajduk Anello.