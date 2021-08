Prošle sezone hrvatski trener Niko Kovač napravio je pravo čudo s Monacom. Završili su sezonu na trećem mjestu ljestvice sa samo pet bodova manje od Lillea i četiri manje od PSG-a, a Kovač je posebno uspješan bio upravo protiv pariške ekipe.

Od Kovača i ove sezone očekuju napad na vrh ljestvice, a on je uoči početka prvenstva i utakmice s Nantesom otkrio što se može očekivati.

''Nestrpljivo čekamo početak sezone i radujemo se prvoj utakmici. Želimo se natjecati s najboljima i vidjeti gdje smo. Želimo pokazati što sve možemo i puni smo motiva'', rekao je Niko Kovač, koji smatra kako je PSG vjerojatno glavni favorit.

'Neće biti lako'

''Znamo kakve igrače imaju. Klub im je pun zvijezda, a dovode nove i imaju sve sastojke za osvajanje naslova. Ali nogomet se igra na terenu, ondje se vidi sva istina. Vidjet ćemo što će se dogoditi, ambiciozan sam, a takvi su i moji igrači. PSG je momčad koju će se pokušati dostići. Znam da će biti teško i bilo bi ludo reći da želim da budemo na vrhu. Ono što želimo jest zadržati razinu iz prošle sezone, ali to neće biti lako. Mnogi klubovi žele više, moramo toga biti svjesni i napredovati. Da smo krajem sezone bili bolji, možda bismo slavili titulu'', pojasnio je Kovač.

No, on vjeruje u svoju ekipu. ''Imam talentirane igrače i u momčadi postoji borba za pozicije. To je ono što hoću i što trebamo. Budemo li naporno radili, možemo biti među najboljima'', zaključio je Kovač.