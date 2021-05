Proslavljeni portugalski trener Jose Mourinho prije nekoliko tjedan potpisao je ugovor s talijanskim velikanom Romom, kojega će voditi od sljedeće sezone i odmah naklon njegovog dolaska počelo se nagađati koja će pojačanja dovesti u rimski klub.

Legendarni talijanski nohometaš Christian Vieri se oglasio upravo o toj temi i otkrio da Mournho u Romu želi dovesti portugalskog superstara i prvu zvijezdu Juventusa Cristiana Ronalda kojeg je vodio dok je bio na klupi Real Madrida.

"Mourinho želi dovesti Ronalda u Romu", rekao je Vieri tijekom svojeg podcasta na Bobo TV-u u razgovoru s još jednom talijanskom legendom Antonijom Cassanom.

"Ronaldo u Romi? To je glupost. Mourinho se nije slagao s Ronaldom u Realu, kako možeš misliti da će doći u Romu? Ne znam jesi li to zaključio jer imaju isog agenta, Jorgea Mendesa, stvarno mi nije jasno kako bi on mogao doći u Romu", poručio je Cassano.

Odlazi iz Torina

Ronaldu govor s Juveom traje do ljeta 2022., no već se neko vrijeme pretpostavlja kako će napustiti torinski klub već ovoga ljeta.

Portugalac uskoro ide na Europsko prvenstvo, a nakon toga na odmor pa se vraća na nogometne terene u dresu neke nove momčadi.