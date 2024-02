U polufinalima Lige prvaka 2012. igrali su Barcelona i Chelsea te Bayern i Real Madrid. Većina nogometnih navijača potajno se nadala da bi u finalu mogli gledati spektakularni 'El Clasico', no stvarnost je bila potpuno drugačija.

Chelsea je s 1:0 u prvoj i 2:2 u drugoj utakmici izbacio favoriziranu Barcelonu koju su, uz Lionela Messija, tada predvodili Dani Alves, Fàbregas, Puyol, David Villa, Xavi, Iniesta... No, puno veće se iznenađenje dogodilo u drugom polufinalu.

Real Madrid je te sezone bio zastrašujuće dobar. La Ligu su osvojili s rekordnih 100 bodova te im se predviđalo i osvajanje Lige prvaka. Na klupi je sjedio legendarni Jose Mourinho, a na terenu je imao Casillasa, Ramosa, Marcela, Xabi Alonsa, Di Mariju, Özila, Ronalda, Benzemu, Kaku, Higuaina... Ipak, u polufinalu se nešto pitalo i Bayern.

Prvu utakmicu su na domaćem terenu Bavarci dobili 2:1, a budući da je istim rezultatom Kraljevski klub slavio u uzvratu, finalista Lige prvaka su odlučili jedanaesterci. Bayern je tu imao više spretnosti i sreće, a 80.000 navijača na stadionu je utihnulo.

Mourinho, koji je poznat po tome što ne govori o svojim osjećajima često, je sada, 12 godina kasnije, otkrio kako mu je to jedna od najtužnijih večeri u njegovoj karijeri.

"Plakao sam nakon poraza od Bayerna kad sam došao kući, to je bio jedini put da sam to učinio. Kasnije sam primio poziv od Jorgea Mendesa (op.a., njegova i Ronaldova agenta): 'Učini mi uslugu: idi Cristianu jer je mrtav'. Rekao sam mu: 'I ja sam mrtav'. Ali učinio sam to, spremio sam se, bez suza i otišao do Cristiana. Obojica smo bili uništeni", otkrio je Special One.

