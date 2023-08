Jude Bellingham je njemačku Bundesligu napustio kao velika zvijezda kada je ovoga ljeta za 103 milijuna eura zamijenio Borussiju Dortmund Real Madridom.

Označen kao dugogodišnji nasljednik Luke Modrića, talentirani Englez dugo se spominjao u kontekstu Real Madrida, da bi ga kraljevski klub ovog ljeta napokon otkupio za 103 milijuna eura s bonusima.

Sa samo 17 godina otišao je iz rodnog Birminghama u Dortmund. Tada je plaćen 25 milijuna eura i postao je jedan od najvažnijih igrača Borussije.

Zabio je 14 golova uz sedam asistencija u 42 nastupa ove sezone, ali je propustio posljednju utakmicu kada im je trebala pobjeda protiv Mainza za naslov. Napustio je Njemačku bez naslova, ali se čini da je napravio dobru stvar.

Prema pisanju njemačkog Bilda, raspoloženje u svlačionici Borussije Dortmund puno je bolje otkako je Bellingham prešao u Real Madrid, jer je mnogima smetalo ponašanje engleskog veznjaka prema suigračima.

Prema informacijama njemačkog lista, igrači crno-žutih su osjetili da Bellingham često želi biti u centru pažnje, štoviše, bio je prestrog prema suigračima na treninzima i u poluvremenima utakmica.

Igrače je najviše živciralo ponašanje mladog Engleza nakon utakmica, jer je Bellingham često nakon zvižduka čekao da ekipa prošeće stadionom, a on je to učinio tek nakon toga kako bi i sam dobio pljesak.

Unatoč informacijama, Bellinghamovi suigrači uvijek su pohvalno govorili o veznjaku koji je izabran za najboljeg igrača Bundeslige za sezonu 2022.-2023., no Bild tvrdi da ga ne podnose i da je bez njega život puno bolji.

Do sada se nijedan igrač Borussije nije oglasio povodom teksta objavljenog u njemačkim novinama, a hoće li itko te napise demantirati, ostaje za vidjeti. Ako to nitko ne učini, to će značiti samo jedno - istina je da ga nisu mogli podnijeti i jedva su čekali da ode.

