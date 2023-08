EPSKE SCENE / Iskre frcale na sve strane i cijeli svijet ih je gledao: Engleskinje se upisale u povijest i uslijedilo je slavlje o kojemu će se dugo pričati

Engleska je po prvi put stigla do finala Svjetskog kupa za nogometašice pobjedom od 3-1 nad Australijom u srijedu, a za naslov svjetskih prvakinja borit će se protiv Španjolske. Povele su Engleskinje u 36. minuti prekrasnim golom Elle Toone koja je ušutkala 75.784 gledatelja na stadionu u Sydneyu. No, kapetanica australske reprezentacije Sam Kerr izjednačuje udarcem s 25 metara u 64. minuti. Međutim, sedam minuta kasnije Engleskinje opet probijaju australsku obranu, a strijelac za 2-1 je Lauren Hemp. Konačan rezultat koji je potvrdio pobjedu i plasman u finale postavlja Alessia Russo. Engleskinje će tako protiv Španjolki pokušati naslovu europskih prvakinja pridodati i naslov svjetskih prvakinja. Engleska je na posljednja dva svjetska prvenstva gubila u polufinalu. Španjolske nogometašice su jučer u Aucklandu svladale Šveđanke s 2-1 (0-0) i također prvi put stigle do finala. Finale se igra u nedjelju u Sydneyu.