Modrić u Podgorici bio u fokusu: 'Luka je dobio ono što i zaslužuje'

Hrvatska nogometna reprezentacija je pobjedom 3-2 u Podgorici potvrdila plasman na Svjetsko prvensto 2026. godine, ali i zaključila najuspješnije kvalifikacije u povijesti.

Vatreni su u Podgorici nakon preokreta pobijedili Crnu Goru 3:2, a poseban trenutak se dogodio u 78. minuti kada je u igru ušao hrvatski kepetan Luka Modrić, koji je dočekan s ovacijama domaće publike.

"Nisam ni shvatio da je pljesak upućen meni. I meni je bilo za naježiti se. Nevjerojatan osjećaj. Doživio sam to na dosta stadiona, uvijek je lijepo, ali kad te publika u susjednoj državi ovako dočeka, to je još malo posebnije", rekao je Modrić nakon utakmice.

Reakcija crnogorske publike privukla je veliku pažnju, a njihove Vijesti o tome su napisale sljedeće:

"Ušao je i Luka Modrić i dobio ono što zaslužuje takav as, aplauz podgoričke publike".

