Hrvatski nogometaš Luka Modrić nastavlja skupljati pehare namijenjene pobjednicima Lige prvaka. U Parizu je, nakon pobjede Reala protiv Liverpoola od 1-0, osvojio peti put to prestižno natjecanje.

Zanimljivo je što je on uoči uzvratne utakmice osmine finala s PSG-om najavio da bi se ovo moglo dogoditi.

"Pobijedimo li PSG, osvojit ćemo Ligu prvaka", rekao je Modrić. U to vrijeme navodno. Međutim, da to nije mit potvrdio je poslije rušenja Liverpoola sam maestro.

"Nije mit, istina je. Rekao sam to nekim suigračima, nije sad bitno kojim, ali žao mi je što je to izašlo u javnost jer ne volim takve najave jer kad se na kraju ne ostvare, ispadneš malo smiješan. No kad su mi poslali da je to izašlo u medijima, rekao sam da nam sada ne preostaje ništa drugo nego da je i osvojimo. Eto, na kraju smo uspješno odradili i taj posao", rekao je Vatreni za SN.

"Znao sam da kad izbaciš jednu takvu ekipu na način koji smo izbacili Pariz, da u ovoj našoj momčadi ima nešto posebno. Nisam to bezveze rekao, izjavio u nekoj euforiji. Ne, znao sam o čemu pričam i na kraju se upravo tako i dogodilo. Naravno da sam u tom trenutku bio optimističan, ali takve stvari ne izjavljuješ samo tako. Taj je PSG bio prekretnica, protiv njih smo pokazali da smo stvarno dobra momčad, da imamo kvalitetu i da možemo otići do kraja", poručio je Modrić.

U odabranom društvu

Rekorder po broju naslova pobjednika Lige prvaka i dalje je, inače, Francisco Paco Gento, nekadašnji igrač madridskog Reala, sa šest pehara.

Ranije su, pak, po pet naslova imali Cristiano Ronaldo (Manchester United i Real Madrid), Costacurta i Maldini (Milan) te nekadašnji igrači madridskog Reala, Di Stefano, Lesmes, Marquitos, Zarraga i Rial.

Sada im se s pet naslova pobjednika Lige prvaka pridružio dio sadašnje generacije Reala. Uz Luku Modrića peti put su ovaj pehar podizali Benzema, Kroos, Casemiro, Marcelo, Carvajal…