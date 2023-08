U prve tri utakmice ove sezone, 38-godišnji hrvatski kapetan ulazio je s klupe, a ukupno je odigrao manje od sat vremena. Luka Modrić izuzetno je frustriran takvom situacijom, tvrde španjolski mediji.

"Realov plan razbjesnio je ovna Modrića", stoji u naslovu Releva, dok u tekstu piše: "Hrvat jedini od šest Realovih veznjaka nije bio u početnoj postavi za utakmice na početku sezone. Što je još gore za Modrića, toliko je pao u Realu iako novi Ancelottijev sustav igre ima jednog veznjaka više nego ranije. Hrvat se tako susreo sa situacijom koja mu je potpuno nepoznata u klubu čija je legenda. Naravno da ju je dočekao namrštene face."

Osim Modrića, u sličnoj situaciji našao se Kroos, makar, Nijemac je startao u dvoboju protiv Almerije.

Neće se predati

Naravno, Modrić nije tip koji će samo tako odustati, tvrde Španjolci: "Ljudi iz kluba koji znaju Modrića uvjeravaju nas da on zbog toga jest ogorčen, ali da se nikako ne predaje. Njegovo ponašanje na klupi i u svlačionici prema suigračima je za primjer. Također, na svakom se treningu bori kako bi povratio ulogu nezamjenjivog. Modrić zna da je sezona duga i ne želi se od Reala oprostiti iz pozadine. To želi napraviti opet kao glavni, odlučujući igrač, i to u dijelu sezone kada se bude igralo za trofeje. Najbolji dokaz Modrićeve pobune je to što je usprkos poodmakloj dobi nastavio igrati za Hrvatsku do Eura idućeg ljeta, kada i s reprezentacijom želi uzeti trofej."

Za kraj, napomenuli su kako je Modrić prošle sezone bio i ozlijeđen, a svejedno je minutažom bio u prvih 11 Ancelottijevog sastava, koji je i sam izjavio kako Modrića razumije, jer za njega je neprirodno sjediti na klupi.

