Hrvatska nogometna reprezentacija na posljednjem je Svjetskom prvenstvu odigranom 2022. u Katru osvojila brončanu medalju. Izabranici Zlatka Dalića slavili su protiv Maroka 2:1 u utakmici za treće mjesto te su tako ispisali povijest osvojivši medalje na dva uzastopna Svjetska prvenstva.

Vatreni su u Katru upisali samo jedan poraz, u polufinalu je kasniji prvak Argentina bila bolja s 3:0.

Sada se pojavila do sada neviđena snimka kapetana Vatrenih Luke Modrića koji je nakon polufinala bio bijesan na talijanskog suca Daniela Orsata koji je dijelio pravdu na toj utakmici.

Podsjetimo, Orsato je u 34. minuti dosudio kazneni udarac nakon što se Dominik Livaković sudario s Julianom Alvarezom prilikom istrčavanja s gola.

"Igrali smo jako dobro do penala, koji prema meni nije ni trebao biti dosuđen. Inače ne pričam o sucima, ali nemoguće je to izbjeći. On je jedan od najgorih sudaca koje poznajem i ne pričam samo o danas. Ranije mi je sudio i nikad nisam imao dobro sjećanje na njega. On je katastrofa!", izjavio je tada nakon utakmice Modrić.

Koliko je kapetan Vatrenih bio bijesan na Talijana pokazuje i snimka iz tunela. Modrić se nije mogao suzdržati te je urlao: "Sramotno, bilo je očito, očito da ćete ovo napraviti!".

