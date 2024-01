Čini se kako u Betisu, idućem Dinamovom protivniku u Europi, ne cvjetaju baš ruže u svlačionici. Portal muchodeporte.com objavio je kako su se trener Manuel Pellegrini i Andres Guardado posvađali nakon što je Čileanac zamijenio Meksikanca u na poluvremenu ligaškog ogleda protiv Girone 21. prosinca.

Portal navodi kako je Guardado bio toliko ljut da je napustio stadion i prije završetka utakmice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pellegrini mu je na idućem treningu zbog toga održao bukvicu te su se "teško sukobili pred ostatkom momčadi".

Nakon navodne svađe, Pellegrini u iduće dvije utakmice nije dao Guardadu da igra prošli tjedan protiv Celte kao ni u utakmici Kupa Kralja protiv Alavésa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon što je priča izašla u javnost, legenda meksičke reprezentacije, s kojom je nastupio na pet svjetskih prvenstava, za Radio Sevilla je odlučio ispričati svoju stranu priče. Potvrdio je da se posvađao s trenerom, ali je rekao i kako su ubrzo izgladili stvari.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Trener i ja smo kao bračni par, volimo se puno i svađamo se. To ne mora nikoga plašiti, ne vidim skandal u svađi. Ne volim da 'cure' takve stvari koje su interne prirode, ali da, dogodilo se, posvađali smo se, bila je to jaka rasprava, ali nije prvi put da se to dogodilo. .

Svatko želi pobjedu, pa tako i ja, želim najbolje za momčad i ništa više. Moj odnos s trenerom je savršen, bilo bi glupo da imam problema s njim jer sam tu zbog njega. Realno, on je bio glavni razlog zašto sam ostao još godinu dana, ali to ne znači neću reći svoje mišljenje kada vidim neke stvari, to se često događa", ispričao je Guardado i otkrio kakav je njegov trenutni odnos s Pellegrinijem:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sve ostaje isto, kada se vodi ovakva rasprava, jer je bila jaka, trener ima pravo odlučivati, a na njemu će biti da obrazloži svoje tehničke odluke, ali sigurno će na njega utjecati svađa koju smo vodili. Pomirili smo se, sve je ostalo isto. Normalno je da kada je neka kriza takve informacije izađu u javnost. Nogomet je takav, kada se čini da projekt posustaje, svašta počinju izlaziti od ispod tepiha i sve izgleda veće nego što jest. Obojica želimo pobjedu, najbolje za Betis. I meni i njemu najvažniji je Betis kao grupa, vrijeme je da budemo svi zajedno i pobijedimo u subotu", zaključio je Meksikanac.

Betis iduću utakmicu igra u subotu kada u 20. kolu na domaćem terenu dočekuje Granadu. Ostaje za vidjeti hoće li to biti još jedna utakmica koju će Meksikanac odgledati s klupe za pričuve.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Hrvatske na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.