Nogometaši Barcelone ostvarili su jednu od najuvjerljivijih pobjeda u 249. španjolskom El Clasicu svladavši Real Madrid na njegovom Santiago Bernabeuu sa 4-0 (2-0).

Dvaput je Realovu mrežu zatresao Pierre-Emerick Aubameyang (29, 53), a po jednom Ronald Araujo (38) i Ferran Torres (47).

Luka Modrić je odigrao cijelu utakmicu za Real, ali ovo nije bila večer za pamćenje kapetana hrvatske reprezentacije, baš kao ni cijele Ancelottijeve momčadi. U 63. minuti je zaradio i žuti karton zbog zakašnjelog starta, no to je tek jedna od neugodnosti koje je Luka doživio protiv Barce. Modrić je bio sukrivac ili sudionik, kako želite, kod dvaju golova Barcelone, a dobar dio utakmice odigrao je na poziciji lažne devetke, koju nikada u karijeri nije igrao, pa si možete misliti na što je to sličilo. Tako je igrao oko pola sata, a onda je vraćen u vezni red.

Zbog svega Luka je dobio najmanju ocjenu prema SofaScoreu od svih igrača na terenu, tek 6.0, a da je odigrao slabo primijetila je i Real Madridu sklona Marca. Španjolci nisu bili blagonakloni, ali su pokušali opravdati Modrićevu lošu igru ovim riječima...

"Započeo je vrlo visoko u potrazi za Barceloninim stoperima. Cijeli meč proveo je trčeći za loptom. Uspio je stvoriti nekoliko opasnih prilika, ali nije generirao puno toga u igri Reala. Ostavljen je na milost i nemilost Barceloninog veznog reda", kratko je opisala Marca Lukinu igru.