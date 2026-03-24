Modna dizajnerica hvali Francuze: 'Odlično su odjeveni, to mladi nose danas'

Hermes Birkin torbe od 14 tisuća eura, Mbappe se odlučio za Dior torbu od nešto malo manje, samo 6 tisuća eura - za Alexandar McQueen hlače odlučio se Ekitike. Ovo nije Paris fashion week nego okupljanje francuske nogometne reprezentacije.

U njihov kamp Clairefontaine, nadomak Pariza, igrači ne dolaze samo kako bi se okupili - nego i pokazati stil. I to kakav stil.

"Mislim da su zapravo svi dečki u korak s nekim trendovima svjetskim. Ja znam da ako se kod nas neki muškarac ovako prošeće, vjerojatno bi bilo malo čudno, ali za jednu francusku to nije ništa čudno. To stvarno možemo vidjeti na svim modnim pistama i nešto je što nose mladi danas", rekla je modna dizajnerica, Lana Puljić.

Ovoga puta nedostaje jedno ime koje je posljednjih godina gotovo sinonim za stil francuske reprezentacije. Nogometaš Barcelone Jules Kounde, zbog ozljede nije stigao na okupljanje, ali njegov modni utjecaj i dalje je itekako prisutan.

Ovakav modni izričaj Hrvatima možda nije toliko blizak, ali u svijetu itekako prolazi.

"Ovu vrstu odjeće mogu si priuštiti jer su bogati, a ja mislim da moda može predstavljati igrača i njegov stil pa mi se sviđa ovakav način odijevanja."

Drugačiji modom

"Nije to baš naš stil s balkana, to mi je više eto tako francuski ili američki možda, oni su više ovako drugačiji modom."

Nogometaši danas nisu samo sportaši. Oni su influenceri, trendsetteri i ambasadori stila. Neki od njih surađuju s brendovima, poput Mbappea koji je i sam lice velikog Diora.

"Moram priznati da me ni malo nije iznenadila činjenica da francuska reprezentacija je ovako odlično odjevena jer ipak svi znamo da je Francuska jedna velika modna velesila i logično je da će sve velike francuske modne kuće kao svoje brend ambasadore uzeti nogometaše."

No, koliko god im je moda važna i koliko god ljudi vole komentirati njihove odjevne kombinacije, ovdje se ipak radi o jednoj od najboljih reprezentacija svijeta. Najdraži styling im je na kraju dana dres i kopačke, a uskoro ih čekaju pripremne utakmice Svjetskog prvenstva protiv Brazila i Kolumbije.

