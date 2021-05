Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine u ponedjeljak (18 sati) će u Mariboru odigrati četvrtfinalnu utakmicu Europskog prvenstva protiv branitelja naslova Španjolske, a jedan od glavnih igrača veznjak Lovro Majer uvjeren je da su on i suigrači spremni za velik rezultat.

"Spreman sam maksimalno, kao i cijela ekipa. Španjolci su uvijek opasni, među favoritima za osvajanje. Neće biti lako, ali mislim da smo mi kvalitetniji nego ikad i da imamo veće šanse nego ikad za prolazak", rekao je Majer dan uoči velikog dvoboja na kraju za njega uspješne i vrlo duge sezone.

"Osjećam se odlično. Sezona je bila duga, ali i dalje sam gladan svega, osvajanja, golova, asistencija, kao što sam bio na početku sezone", tvrdi Majer.

Reprezentativci su imali nešto više vremena za pripremu uoči ovog dvoboja, nego što je to bio slučaj prije mjesec dana prije grupne faze natjecanja. O Španjolcima ima visoko mišljenje, ali smatra da nisu nepobjedivi.

Imaju manu

"Imaju manu, kao i svaka ekipa. Imaju i dosta toga dobroga, kao i mi. Španjolci su poznati da vole imati loptu u nogama. Jaki su u sredini, okretni, brzo igraju. No, znamo što možemo iskoristiti. Vjerujem da ćemo odigrati dobru utakmicu i pokušati ih iznenaditi. Vjerujem da će sve ovisi o nama i na kojoj ćemo razini biti. Ako ćemo biti pravi, vjerujem da smo spremni proći tu Španjolsku i da odemo čak do kraja, do finala."

Majer se veseli i najavi dolaska velikog broja hrvatskih navijača u Maribor.

"Već smo skoro zaboravili kako je to. Veselim se navijačima, veselim se da ćemo imati podršku. Vrlo sam sretan zbog toga."

Izbornik Igor Bišćan imao je više vremena za pripremu momčadi.

"Imali smo skoro duplo više vremena za pripremu i to smo iskoristili. Imali smo tri ozbilja taktička treninga. Nije idealno, ali dovoljno da se osnovne ideje prenesu", rekao je izbornik. Španjolci su ga impresionirali.

"Opasnost prijeti sa svih pozicijia. Mislim da im je najveća snaga u ujednačenoj kvaliteti na svim pozicijama u momčadi i vrlo visoka kvaliteta pojedinaca. Taktički su jako dobri, tehnički tradicionalno jaki, kombinatorni su, puno trče i jako su disciplinirani i ozbiljni. Dobro su posložena ekipa koja igra tradiocionalan španjolski stil nogometa", rekao je Bišćan i dodao:

Posebno učinkoviti

"Ova generacija je posebno učinkovita. Primaju jako malo golova i rijetko gube. Favoriti su turnira, jer već godinama dominiraju u ovom uzrastu."

No, Bišćan nije nezadovoljan time što se njegovu momčad ne smatra favoritom.

"Zadovoljni smo što ćemo im prepustiti ulogu favorita, ali svjesni smo i svoje kvalitete, znamo da i mi imamo svoje šanse."

Ozračje među mladim "vatrenima" je na visokoj razini.

Velika šansa

"Prošli su teške bitke, to ih je zbližilo. Dečki su svjesni da imamo veliku šansu i jako su motivirani da nešto naprave. Mi smo tu da napravimo sve što je u našoj moći da im povećamo tu šansu i da im budemo podrška."

Na kraju je otkrio ponešto i o taktici kojom Hrvatska kani iznenaditi aktualne prvake.

"Nećemo biti predefenzivni. Nije utakmica u skupini u kojoj možemo proći, a da ne zabijemo gol. Nadam se da nećemo biti previše u podređenom položaju. Formacija neće biti onakva kakva je bila protiv Portugala. Bit ćemo hrabri. Spremili smo određene stvari u igri koje su na tom tragu. Moramo biti agresivni da oni u konstrukciji napada ne budu prekomotni. Pokušat ćemo isprovocirati pogreške i nadam se, kapitalizirati ih."