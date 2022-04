Mladi hrvatski reprezentativac, sin legende Vatrenih, Darija Šimića, Roko Šimić, i dalje je u velikoj golgeterskoj formi. Šimić je vrlo jaka karika austrijskog drugoligaša Lieferinga te juniorske momčadi RB Salzburga.

Taj austrijski sastav u polufinalu Lige prvaka mladih pregazio je madridski Atletico s 5-0, na završnom turniru u Nyonu te će u finalu igrati protiv Benfice.

U polufinalnom ogledu Šimić je još jednom ove sezone briljirao te je u prvom poluvremenu bio dvostruki strijelac, a jednom je i asistirao za 3-0 prije odmora, čime je trasiran put RB Salzburgu prema finalu.

"Finala se ne igraju, finala se pobjeđuje. Za ulazak u finale nisam samo ja zaslužan, već cijela momčad“, rekao je 18-godišnji Šimić nakon 5-0 protiv Madriđana, sastava koji je ranije u natjecanju izbacio hrvatskog prvaka Hajduk.

Talijani oduševljeni Šimićem

Strašan ovosezonski niz pogodaka Roka Šimića tako je samo nastavljen i došao je do brojke od 25 golova. Njegove izvanserijske partije zapele su za oko i Talijanima, što ne bi trebalo čuditi previše jer Roko je rođen u Milanu dok je Dario igrao za "crveno-crne".

"U Ligi prvaka mladih, najjačem europskom natjecanju mladih nogometaša, rođena je zvijezda. Ime mu je Roko Šimić", piše tako Calciomercato u članku posvećenom Šimiću.

Dalje u članku pišu kako je Roko rođen u Milanu te da su "rossoneri" imali priliku dovesti ga još dok je igrao za Lokomotivu, ali su to propustili napraviti, iako je njegov otac Dario dio milanske skautske službe.

Međutim, prevagnula je bolja i smislenija ponuda RB Salzburga koji je Šimiću predstavio projekt sličan onom kakav je imao Erling Haaland, a usput su i dali Lokomotivi izdašnu ponudu od četiri milijuna eura, navode tako Talijani.

Donedavni napadač Lokomotive ove sezone je zabio 13 pogodaka za Liefering te je trenutačno četvrti strijelac druge austrijske lige. U Ligi prvaka mladih je dao šest pogodaka, kao i za Hrvatsku U21 u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

Inače, vrijedi spomenuti kako Roka Šimića još uvijek nema niti blizu A reprezentacije, iako Vatrenima kronično nedostaje napadač s golgeterskim sposobnostima. No, ako ovako nastavi do kraja sezone, možda se Zlatko Dalić do sljedeće reprezentacijske akcije ipak predomisli.