Strašna tragedija u Južnoj Americi: Mladi nogometaš preminuo nakon sudara s golmanom

Mladi nogometaš Real Titana, Helar Gonzales Altamirano, preminuo je nakon sudara s protivničkim nogometašem. 21- godišnjak se sudario u 70. minuti utakmice peruanskoga Kupa na utakmici Real Titana protiv Defensor Nueva Cajamarca.

Nakon kobnog sudara Helar je ostao nepomično ležati i odmah je u besvjesnom stanju prebačen u bolnicu. Nažalost mladi Peruanac iste je večeri preminuo, a kao uzrok smrti navodi se puknuće arterije.

"Isprva sam mislio da je u pitanju drugi igrač, nisam odmah povezao da je to Helar. Htio sam izaći na teren kako bih bio bliže sinu kad sam shvatio da je to on, ali nisu mi dopustili i nisam ga vidio dok nismo stigli u bolnicu kad je već bio kritično… Želio bih zahvaliti svima na podršci s ovom užasnom boli koju proživljavamo. Helar je od malih nogu želio biti veliki nogometaš i uvijek je govorio o tome", bile su riječi Helarova oca Josea za lokalnu peruansku TV koji je u vrijeme nesreće bio na stadionu.

Nakon tragične smrti svojega igrača na društvenim mrežama se javio i Real Titan koji se oprostio od 21. godišnjeg Peruanca:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Počivao u miru prijatelju. Pamtit ćemo te po tvojoj ljubavi prema nogometu i tvojoj obitelji. Ostavljaš nas s velikom boli".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Sjajna Marinović zainatila se Španjolkama: Pogledajte kako je skinula sedmerac