Mjesta se popunjavaju: Pogledajte tko je sve do sada 'kupio kartu' za SAD, Kanadu i Meksiko

Nogometna reprezentacija Gane postala je 21. sudionik Svjetskog prvenstva koje će se iduće godine održati u SAD, Kanadi i Meksiku.

Gana je postala peta afrička vrsta koja je izborila World Cup nakon Alžira, Tunisa, Egipta i Maroka.

Do sada je ukupno 21 ekipa osigurala nastup od 48 reprezentacija koje će sudjelovati na SP-u.

SUDIONICI 21/48

AZIJA: Australija, Iran, Japan, Jordan, Južna Koreja, Uzbekistan

AFRIKA: Alžir, Tunis, Maroko, Egipat, Gana

CONCACAF: Kanada, Meksiko, SAD

CONMEBOL: Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj

OFC: Novi Zeland

