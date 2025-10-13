Mjesta se popunjavaju: Pogledajte tko je sve do sada 'kupio kartu' za SAD, Kanadu i Meksiko
Do sada je ukupno 21 ekipa osigurala nastup od 48 reprezentacija
Nogometna reprezentacija Gane postala je 21. sudionik Svjetskog prvenstva koje će se iduće godine održati u SAD, Kanadi i Meksiku.
Gana je postala peta afrička vrsta koja je izborila World Cup nakon Alžira, Tunisa, Egipta i Maroka.
Do sada je ukupno 21 ekipa osigurala nastup od 48 reprezentacija koje će sudjelovati na SP-u.
SUDIONICI 21/48
AZIJA: Australija, Iran, Japan, Jordan, Južna Koreja, Uzbekistan
AFRIKA: Alžir, Tunis, Maroko, Egipat, Gana
CONCACAF: Kanada, Meksiko, SAD
CONMEBOL: Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj
OFC: Novi Zeland
POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Dalić i Luka Modrić vode Hrvatsku prema novom Svjetskom prvenstvu: Što slijedi nakon 100 utakmica?