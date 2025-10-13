Osigurali plasman /

Mjesta se popunjavaju: Pogledajte tko je sve do sada 'kupio kartu' za SAD, Kanadu i Meksiko

Mjesta se popunjavaju: Pogledajte tko je sve do sada 'kupio kartu' za SAD, Kanadu i Meksiko
×
Foto: Matija Habljak/pixsell

Do sada je ukupno 21 ekipa osigurala nastup od 48 reprezentacija

13.10.2025.
7:41
HINA
Matija Habljak/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometna reprezentacija Gane postala je 21. sudionik Svjetskog prvenstva koje će se iduće godine održati u SAD, Kanadi i Meksiku.

Gana je postala peta afrička vrsta koja je izborila World Cup nakon Alžira, Tunisa, Egipta i Maroka.

Do sada je ukupno 21 ekipa osigurala nastup od 48 reprezentacija koje će sudjelovati na SP-u.

SUDIONICI 21/48

AZIJA: Australija, Iran, Japan, Jordan, Južna Koreja, Uzbekistan

AFRIKA: Alžir, Tunis, Maroko, Egipat, Gana

CONCACAF: Kanada, Meksiko, SAD

CONMEBOL: Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj

OFC: Novi Zeland

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Dalić i Luka Modrić vode Hrvatsku prema novom Svjetskom prvenstvu: Što slijedi nakon 100 utakmica?

Svjetsko PrvenstvoGana
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Osigurali plasman /
Mjesta se popunjavaju: Pogledajte tko je sve do sada 'kupio kartu' za SAD, Kanadu i Meksiko