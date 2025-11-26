Bivši trener Hajduka ima novi posao: Preuzima klupu Dinamovog krvnika...

Mislav Karoglan službeno je preuzeo klupu kosovskog Ballkanija, kluba koji je 2023. šokirao Dinamo u Konferencijskoj ligi.

Ballkani je ove sezone ispao u trećem pretkolu od Shamrock Roversa, a domaće prvenstvo završava s 23 boda, tri manje od vodeće Prištine. Karoglan je prvi strani trener u povijesti kluba, a u svlačionici će ga dočekati i bivši Hajdukovi igrači Batarelo, Letaj, Deliu i Tolaj.

Trener je nakon odlaska iz Hajduka kratko radio u Šerifu, gdje je odradio 22 utakmice. Ovo će mu biti prvi ozbiljniji zadatak...

