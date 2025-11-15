Mini Vatreni deklasirali protivnika i došli na korak od druge faze kvalifikacija za Europsko prvenstvo

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina u drugom susretu grupe 6 kvalifikacija za Europsko prvenstvo deklasirala je vršnjake s Gibraltara 8:0, nakon što je u prvom svladala Gruziju 2:0.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Apsolutni heroj susreta bio je Luka Vrzić iz Gorice, koji je postigao hat-trick uz dvije asistencije, dok je Lovro Chelfi iz Barcelone poentirao dvaput i namjestio jedan gol. Zabijali su još Karlo Šimić iz Wolfsburga, Bruno Durdov iz Hajduka i Marko Aščić iz Slaven Belupa. Izabranici Siniše Oreščanina tako su stigli do druge pobjede u drugoj utakmici, te se mora desiti čudo da ne idu u drugu fazu kvalifikacija. Trenutačno su prvi s šest bodova i gol-razlikom 10:0, a zadnju utakmicu u skupini igraju za tri dana protiv vršnjaka iz Srbije.

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska lovi osminu finala: 'Nogomet im je u ekspanziji, prvaci su Azije'