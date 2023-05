U prvom susretu polufinala nogometne Lige prvaka Inter je kao gost na San Siru pred 75.532 gledatelja pobijedio gradskog suparnika Milan sa 2-0 načinivši veliki korak prema plasmanu u finale.

Golove za Inter zabili su Edin Džeko (8) i Henrik Mhitarjan (11).

Uz to što je bio najbolji igrač utakmice, postigavši vodeći pogodak protiv Milana, napadač Intera Edin Džeko postao je drugi najstariji igrač koji je zabio u polufinalu Lige prvaka.

U CBS-ovoj emisiji nakon utakmice stručni komentatori Thierry Henry, Jamie Carragher i Micah Richards su ishvalili Džeku, a potonji je i otkrio jedan napoznat detalj o "bosanskom dijamantu" iz vremena dok su bili suigrači u Manchester Cityju.

"On je briljantan, najdivniji čovjek ikad. Bio sam u Milanu prije nekih 18 mjeseci, pričali smo o dobrim vremenima koje smo imali u Manchester Cityju jer je njemu ponekad teško pričati o tome", rekao je Richards pa dodao:

"Kada ljudi pričaju o Manchester Cityju svi pričaju o Agueru, Balotelliju, Tevezu... ali Džeku rijetko tko spomene. No, sjetite se da u onoj slavnoj zadnjoj utakmici sezone, ok bio je taj Aguerov gol, ali Džeko je dao jednako važan gol nekoliko minuta prije za 2:2. Otišao je u Romu i svi su govorili da je njegovo vrijeme prošlo, a on je tamo zabio hrpu golova. Još uvijek to radi u Interu".

Nakon toga ubacio se Carragher i postavio Richardsu pitanje je li imao priliku dobro upoznati Džeku dok su dijelili svlačionicu.

"Proveli smo dosta vremena na klupi", poručio je Richards kroz smijeh.