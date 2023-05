U prvom susretu polufinala nogometne Lige prvaka Inter je kao gost na San Siru pred 75.532 gledatelja pobijedio gradskog suparnika Milan sa 2-0 načinivši veliki korak prema plasmanu u finale.

Golove za Inter zabili su Edin Džeko (8) i Henrik Mhitarjan (11).

Marcelo Brozović je za Inter igrao od 62. minute, dok Ante Rebić nije nastupio za Milan. Uzvrazni susret je 16. svibnja, naravno, ponovo na San Siru.

Povijest milanskog derbija

Prošlo je 13 godina otkako je neka milanska momčad stigla do finala Lige prvaka, no ove godine će se to promijeniti. Inter i Milan će u dva međusobna sraza iznjedriti suparnika boljem iz okršaja Real Madrida i Manchester Cityja. Nakon prvih polufinalnih 90 minuta tome su bliži "Nerazzurri".

Posljednji milanski klub u finalu LP bio je upravo Inter 2010. godine, "Nerazzurri" su tada u finalu porazili Bayern sa 2-0 osvojivši svoj treći europski naslov. S druge strane Milan je sedam puta bio najbolja momčad "Starog kontinenta, posljednji put 2007.

Večerašnji dvoboj na Meazzi bio je četvrti "Derbi della Madonina" ove sezone pri čemu je Inter slavio treći put. U Serie A je Milan pobijedio sa 3-2, a Inter je uzvratio pobjedom 1-0. Dva velika rivala igrala su i u talijanskom Superkupu, u Rijadu gdje je Inter bio bolji sa 3-0. Večeras je ponovo slavio Inter (2-0) čime se prvi put nakon više od 40 godina dogodilo da Milan u tri vezana gradska derbija ne postigne pogodak.

Posljednji put tri susreta u nizu Milan nije zabio protiv Intera između listopada 1979. i rujna 1980.

Šok na početku

Dodajmo i kako je to bio prvi ogled "Nerazzurra" i "Rossonera" u Ligi prvaka nakon takozvanog "derbija srama" iz 2005. godine. Milan je tada u prvom susretu četvrtfinala pobijedio sa 2-0, no uzvrat je prekinut u 73. minuti pri vodstvu Milana (1-0) zbog izgreda navijača Intera.

Počelo je fantastično za goste. Hakan Calhanoglu je u osmoj minuti ubacio loptu iz kornera, a Edin Džeko pored Davidea Calabrije, iz voleja zabio za 1-0. BiH napadač je time postao drugi najstariji igrač koji je zabio u polufinalu Lige prvaka. Napadaču Inter je to uspjelo sa 37 godina i 54 dana, dok je rekorder Ryan Giggs koji se upisao među strijelce sa 37 godina i 148 dana.

Samo tri minute nakon Džekina gola, uslijedio je novi šok za domaćine. Federico Dimarco je lijepo uposlio Mhitarjana koji je prošao kroz suparničku obranu, izašao sam ispred Mikea Maignana i pogodio za 2-0.

Umalo 3-0

U 16. minuti moglo je biti i 3-0. Hakan Calhanoglu je opalio sa 25 metara pogodivši stativu. Prvu opasnost pred Onaninim vratima vidjeli smo u 30. minuti, Calabria je pokušao petom, ali je pucao pored gola.

Domaćim navijačima još jednom se "zamračilo" u 32. minuti kada je španjolski sudac Jesus Gil Manzano start Simona Kjaera nad Martinezom okarakterizirao kao kazneni udarac. Međutim, nakon poziva iz VAR sobe promjenio je odluku.

U završnici prvog dijela Milan je pojačao protisak, međutim nije uspio konkretnije ugroziti suparnička vrata.

Milan bolji u drugom dijelu

Prvu ozbiljniju priliku Milan je imao u 48. minuti kada je Brahim Diaz pucao s ruba šesnaesterca, ali pored vratnice. U 51. minuti je zaprijetio i Junior Messias, ali jednako neprecizno. U 53. minuti Džeko je mogao riješiti pitanje pobjednika, izašao je sam ispred Maignana, no francuski vratar je odlično reagirao.

Najbliže golu domaćin je bio u 63. minuti kada je Sandro Tonali primio loptu u šesnaestercu i odmah pucao, no pogodio je lijevu stativu.

U završnici susreta Inter se povukao branivši veliku prednost, dok je Milan jalovim napadima pokušavao barem ublažiti poraz, no nije uspio. Uzvrazni susret je 16. svibnja na San Siru.

TIJEK UTAKMICE

LIGA PRVAKA, POLUFINALE

MILAN - INTER 0:2

Milan (4-3-3): Maignan - Hernandez, Tomori, Kjaer, Calabria - Bennacer, Tonali, Krunić - Brahim Diaz, Giroud, Saelemaekers

Inter (3-5-2): Onana - Bastoni, Acerbi, Darmian - Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries - Džeko, Martinez

Kraj utakmice.

90' Četiri minute sudačke nadoknade.

85' Theo Hernandez šutira preko gola iz slobodnog udarca.

82' Ulaze Pobega i Kalulu, izlaze Calabria i Brahim Diaz.

78' Correa i Gagliardini će upisati minute, izlaze Calhanoglu i Martinez.

76' BIH reprezentativac Rade Krunić udario je šakom pod rebra Bastonija u jednom duelu i prošao bez kazne, iako već ima žuti karton.

72' Izašli su Džeko i Dimarco, na terenu su Lukaku i De Vrij.

71' Žuti karton za Tomorija.

68' Acerbi je 'raspalio' izvana, hvata Maignan.

64' Tonali pogađa vratnicu, nemoćan bi tu bio Onana da je išlo u okvir gola.

62' Prva zamjena kod Intera, Marcelo Brozović ulazi umjesto Mkhitaryana.

59' Mijenja domaći stručnjak Stefano Pioli. Izlaze Kjaer i Saelemaekers, a ulaze Thiaw i Origi.

53' Džeko promašuje veliku priliku, Maignan je obranio mat situaciju.

51' Messias je sa krila imao ogromnu priliku približiti Milan Interu, ali puca pokraj gola.

49' Diaz je pucao s 20 metara pored gola.

46' Počelo je drugo poluvrijeme.

Kraj prvog dijela.

45+1' Žuti karton za Krunića.

45' Igrat će se četiri minute sudačke nadoknade.

43' Giroud je šutirao nakon ubačaja u blok gostiju.

38' 12-1 je u udarcima na vrata za goste.

35' Martinez tuče s ruba kaznenog prostora, prohujalo je za malo od gola.

32' Kjaer je srušio Martineza, noga je zapela Argentincu. Kjaer je dobio žuti karton i sudac je pokazao jedanaesterac za Inter. Promijenio je glavni arbitar odluku nakon poziva iz VAR sobe, od kaznenog udarca nema ništa.

30' Petom Calabria pokušava ugroziti gol Onane, ali trese mrežu s vanjske strane.

24' Puca Džeko još jednom, ovaj put nije bio precizan u traženju bližeg kuta.

18' Bennacer se ozlijedio i ne može nastaviti utakmicu, te zamijenio ga je Junior Messias.

16' Trese se okvir gola, Calhanoglu je pogodio stativu, a Mkhitaryan je nakon odbijane lopte puknuo daleko od vrata.

11' Sjajno je kontru povukao Dimarco, a zabija Armenac Mkhitaryan po sredini mreže. Veličanstveno otvaranje utakmice.

8' Prvi udarac na utakmici, i odmah pogodak! Džeko se u maniri vrsnog golgetera snašao nakon ubačaja iz kornera i sjajno pogodio volejem.

5' Traje početno ispitivanje snaga.

1' Počela je utakmica.

--------------------------------------

Šok za Milan dogodio se nekoliko sati prije početka večerašnjeg polufinala Lige prvaka, drugog dana programa odnosno prve polufinalne utakmice između gradskih rivala Milana i Intera na San Siru. Milan je domaćin u prvoj utakmici koja počinje u 21.00. Rafael Leao, najveća zvijezda domaćih, neće biti u sastavu zbog ozljede.

Iz naše perspektive Marcelo Brozović i Ante Rebić se nalaze na klupama svojih momčadi, te će tamo čekati svoju priliku.