Sezona je završila prije samo nekoliko dana, a Barcelona je već započela svoju veliku rekonstrukciju. Prvo veliko pojačanje za novu sezonu je, kako se i najavljivalo, argentinski centarfor, Sergio Aguero.

Transfer Aguera već je odavno dogovoren i Argentinac je danas očito službeno potpisao ugovor s Barcelonom do 2023. godine, a tamo je stigao bez odštete nakon što mu je istekao ugovor s Manchester Cityjem. Aguero bi trebao zarađivati negdje oko pet milijuna eura godišnje.

Međutim, Aguero nije jedino pojačanje koja Barcelona namjerava predstaviti ovih dana. Već u roku od 24 sata potpisati bi mogao i španjolski branič te bivši igrač Barcelonine La Masije, Eric Garcija. On također dolazi bez odštete i također iz Manchester Cityja, a on bi trebao potpisati do 2026. godine.

Isto tako, španjolski mediji tvrde kako Barcelona intenzivno radi na još jednom velikom pojačanju. Naime, ovih dana bez ugovora ostaje i jedan od najboljih vratara svijeta, 60 milijuna eura vrijedni Talijan, Gianluigi Donnarumma, a mediji tvrde da bi upravo Barcelona mogla biti njegov sljedeći klub. No, to vjerojatno znači da će klub prodati prvog vratara, također jednog od najboljih na svijetu, Nijemca Ter Stegena.

Spomenimo i da se očekuje potpis Georginija Wijnalduma iz Liverpoola, koji bi također trebao stići bez odštete i trebao bi dobiti ugovor do 2024. godine.