Prema mnogima najbolji nogometaš svih vremena, Lionel Messi, mogao bi na kraju ove sezone napustiti PSG. Argentinski čarobnjak ima ugovor s francuskim velikanom do lipnja sljedeće godine i brojni ugledni mediji tvrde kako ga neće produžiti, te da će karijeru nastaviti drugdje. No, to je do sada bilo samo u sferi nagađanja.

Do sada se ta priča već mogla čuti, kao i spekulacija da će se vratiti u Barcelonu, ali Messi je sam kazao kako će tu odluku donijeti tek nakon završetka Svjetskog prvenstva u Kataru, gdje je njegova Argentina jedna od glavnih favorita.

No, pojavila se informacija, koju donosi španjolski novinar koji dobro poznaje prilike u Barceloni, Miquel Blazquez, da ne postoji nikakva šansa da Messi produlji ugovor s PSG-om. Zbog toga već sada brojni mediji usko vezani uz Barceloni romantiziraju o njegovu povratku na Camp Nou. Te je napise dodatno začinila i izjava dopredsjednika Barcelone, Eduarda Romeua koji tvrdi da bi klub mogao financijski podnijeti Messijev ugovor sljedeće sezone.

Ništa od povratka u Barcu

Međutim od povratka u Barcelonu neće biti ništa, barem tako tvrdi Marca.

"Mogućnost za to je jako mala i daleka. Što god iz Barcelone o tome govorili, puno toga bi se moralo riješiti da se krene uopće u realizaciju takve operacije. Prije svega, trebalo bi uspostaviti kontakt i obnoviti narušeni odnos. Do sada se iz Barcelone nitko nije niti obratio Messiju, nego se navedeno iz kluba pušta u javnost bez da se pričalo s igračem i pitalo ga što želi. Osim toga, Messija bi trebalo jako puno uvjeravati da se vrati. Ako su u Barceloni zaboravili zašto, podsjećamo ih da je klub napustio protiv svoje volje, u suzama te osjećajući da ga je Laporta izdao", piše Marca i zatim pojašnjava kompleksnost odnosa.

"S Laportom je sve dogovorio oko ostanka, da bi onda predsjednik u zadnji tren sve poništio. Messi nije zaboravio izdaju koju je u klubu svog života doživio na svim razinama i od ključnih ljudi. Tako da bi neki od njih, kako u upravi, tako i u svlačionici, morali otići kako bi se on vratio", smatra Marca.

Ima još opcija

Istaknuli su i dvije činjenice o kojima se ne piše, a vrlo su važni. "Messi je prešao 36. godinu, ali sve i da pristane na povratak ne bi ga zadovoljilo sjedenje na klupi ili uloga maskote. Tražio bi ključnu ulogu te jednako takvu plaću. Ne zaboravimo da, iako se financijska situacija u Barceloni poboljšala, klub i dalje na plaće troši daleko više nego što bi trebao. Jasno je što bi u takvim okolnostima za Barcelonin proračun značio dolazak igrača koji u PSG-u zarađuje oko 35 milijuna eura godišnje. Zbog svega navedenog, jasno je da Messi trenutno niti ne pomišlja na povratak u Barcelonu. Jedino na što je zadnjih mjeseci usredotočen, a tako će i biti i iduća tri je kako s Argentinom osvojiti svjetski naslov, jedini trofej koji mu nedostaje", zaključuje Marca.

Messi ima još nekoliko opcija. Prije svega, ako je PSG uspio nagovoriti Kyliana Mbappea na ostanak, a ovaj je sve dogovorio s Real Madridom, možda može i s Messijem. Drugo, spominjao se odlazak u Inter Miami kod Davida Beckhama, što je vrlo izgledno i na koncu Messi uvijek može iznenaditi sve i objesiti kopačke o klin. No, nadamo se da se to neće dogoditi.