Nakon što je u četvrtak potvrđeno da jedan od najboljih nogometaša svih vremena, kapetan argentinske reprezentacije Lionel Messi (34) napušta katalonskog velikana Barcelonu, u kojoj je proveo čitavu svoju dosadašnju karijeru, u petak su mnogi ugledni europski mediji objavili da će on svoju karijeru nastaviti u redovima francuskog Paris Saint Germaina.

Messi će tako karijeru nastaviti u redovima francuskog velikana, gdje će ponovno igrati sa svojim bivšim suigračem iz Barce i dobrim prijateljem Neymarom, a trenirat će ga njegov sunarodnjak Mauricio Pochettino.

Ranije u petak se pojavila vijest da je PSG je već zakupio Eiffelov toranj za 10. kolovoza i pretpostavlja se da će tada spektakularno predstaviti Messija kao novog svojeg igrača.

Francuski novinar koji radi za Telefoot Julien Maynard nešto kasnije je potvrdio tu vijest i javio da je Messi već odabrao da će na dresu u PSG-u nositi broj 19, koji je nosio na početku karijere u Barci.

Messijev broj 10, kojeg je nosio u Barceloni i reprezentaciji Argentine već je zauzet u PSG-u jer ga tamo nosi prva zvijezda pariškog kluba Neymar. On je čak i ponudio Messiju da mu prepusti desetku, no Argentinac na to nije htio pristati.

Ikona Barce

Messi je u Barcelonu stigao kao 13-godišnji dječak, za prvu je momčad debitirao 2004. godine te je u 778 nastupa postigao 672 pogotka u svim natjecanjima.

S Barcelonom je Messi osvojio 10 naslova prvaka Španjolske, sedam španjolskih kupova i četiri Lige prvaka.