Messi bez terena, ali ne brine za to: Kapetanska traka bez sumnje i dalje 'pripada' njemu

Lionel Messi uvjeren je da njegov status kapetana Argentine nije ugrožen unatoč ozljedama koje su ga udaljile od terena. Rodrigo De Paul, koji će privremeno preuzeti kapetansku ulogu, naglasio je da se radi o privremenom rješenju, a ne o trajnoj promjeni.

Ponajbolji nogometaš, kako neki kažu, u povijesti nogometa, nije uvršten u sastav Argentine za nadolazeće kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo protiv Čilea i Kolumbije zbog ozljede koju je zadobio u finalu Copa Americe ovog ljeta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako ima 37 godina, Messi je kapetan Argentine još od 2011. godine i ostaje ključna figura u momčadi Lionela Scalonia. S obzirom na to da se Angel Di Maria, koji je obično preuzimao kapetansku traku u Messiovoj odsutnosti, povukao se iz reprezentativnog nogometa ovog ljeta, Scaloni je sada suočen s odlukom.

Kad je Di Maria bio odsutan kao kapetan, traku je često preuzimao veznjak Atletico Madrida, De Paul. On očekuje da će imati čast voditi momčad protiv Čilea ovaj tjedan, ali ističe da je kapetanska traka uvijek pripadala Messiju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Uvijek kažem da igram ulogu koju mi dodijele," rekao je Argentinac.

"Već smo dugo zajedno i osjećam se kao važan igrač u ovom timu. To je sve što mogu reći. Traka pripada Leu. Tko god je nosi u ovom trenutku, to je samo privremeno jer je on kapetan ovog tima."

Argentina trenutno vodi u svojoj kvalifikacijskoj skupini s 15 bodova iz šest utakmica, dok Urugvaj zaostaje samo dva boda. Stoga će biti ključno pobijediti Čile i Kolumbiju kako bi zadržali vodstvo, iako Messi neće biti na terenu. U međuvremenu, Messi se vraća treninzima i nada se da će se vratiti u redove Inter Miamija sredinom rujna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa