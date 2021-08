Mladi francuski napadač Kylian Mbappe (22) još uvijek nije službeno napustio redove PSG-a i postao igrač španjolskog giganta Real Madrida.

Iako španjolski mediji uvjeravaju da je Mbappeov transfer u Real "gotova stvar", posljednja objava mladog Francuza na Instagramu zabrinula je navijače "Kraljevskog kluba".

Mbappe je, naime, objavio fotografiju na kojoj se smije s Lionelom Messijem na treningu PSG-a i to je odmah izazvalo euforiju kod navijača PSG-a koji smatraju da je tako pokazao da ostaje u klubu te zabrinutost kod navijača Reala koji strahuju da će transfer propasti.

U opisu fotografije objavio je emotikone: "☀️+⚽️= 😆"

Komplicirana situacija

Podsjetimo, Mbappe je odbio novi ugovor i ako ga PSG ne proda u ovom prijelaznom roku na njemu već u sljedećem neće zaraditi niti centa, a posljednjih se dana Real aktivirao i spreman ga je platiti, prema posljednjim informacijama, 180 milijuna plus još deset kroz bonuse.

Međutim, PSG-u to očito nije dovoljno i do pokušat će do posljednjeg dana prijelaznog roka izmusti još više ili će pak pokušati vrlo riskantnu opciju, a to je zadržavanje Mbappea i nova runda pregovora oko produljenja ugovora.