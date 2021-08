Ljetni prijelazni rok bliži se kraju, a još uvijek traje saga oko prelaska ponajboljeg igrača svijeta, Kyliana Mbappea iz PSG-a u Real Madrid. Francuz je odbio novi ugovor i ako ga PSG ne proda u ovom prijelaznom roku na njemu već u sljedećem neće zaraditi niti centa, a posljednjih se dana Real aktivirao i spreman ga je platiti, prema posljednjim informacijama, 180 milijuna plus još deset kroz bonuse.

Međutim, PSG-u to očito nije dovoljno i do pokušat će do posljednjeg dana prijelaznog roka izmusti još više ili će pak pokušati vrlo riskantnu opciju, a to je zadržavanje Mbappea i nova runda pregovora oko produljenja ugovora.

Pozdravio se s Leonardom

No, Mbappeu se jako ide iz Pariza i već neko vrijeme pokušava isforsirati transfer, a posljednja snimka s PSG-ova treninga izazvala je dosta pažnje kod medija i kod navijača jer na njoj su spazili zanimljiv detalj. Mbappe se, naime, prilikom ulaska na teren izgrlio i izmijenio par riječi sa sportskim direktorom Leonardom, a mnogi tvrde kako bi to mogao biti znak da se Francuz polako oprašta.

Dakako, neki tvrde da je situacija upravo suprotna i da Mbappe zapravo ostaje i dakako odmah se povela velika rasprava.