Aktualni europski prvak Real Madrid nastavio je svoj put prema obrani naslova prvaka nakon što je u play-offu izbacio Manchester City ukupnim rezultatom 6-3.

Prvo ime 'Kraljeva' bio je trostruki strijelac Kylian Mbappe koji je konačno odigrao sjajnu utakmicu kakva se očekivala od njega otkako je stigao u Madrid na početku sezone.

Dobar je bio i veznjak Reala Jude Bellingham, koji je nakon utakmice ishvalio Mbappea, ali i posebne komplimente dao drugom napadaču u svojoj ekipi - Rodrygu.

"Kylian je poseban igrač i to svi znaju. Početak sezone je za njega bio težak jer je došao u novu momčad i morao se adaptirati, a uz sve to imao je i ogroman pritisak jer se odmah očekivalo da ovako igra. Bilo je samo pitanje trenutka kada će proigrati ovako jer svi znamo da je on poseban igrač i samopouzdanje koje ima je nevjerojatno", rekao je Bellingham, a nakon toga mu je stiglo pitanje o Rodrygu:

"Rodrygo je podcijenjen... Za mene je on najtalentiraniji igrač u ekipi. Stvari koje radi s loptom su nevjerojatne, zapitate se kako on to sve radi. Pokušavam ga kopirati, pa izvrnem zglob sam sebi".

Rodrygo, 24-godišnji brazilski napadač, u Real je stigao 2019. i u posebno dobrom je odnosu s našim Lukom Modrićem (39). Njih dvojica se iz šale zovu ocem i sinom, jer je Rodygov prati otac otprilike iste dobi kao Luka.

