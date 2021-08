Španjolski velikan Real Madrid ponudio je u utorak 160 milijuna eura PSG-u za francuskog napadača Kyliana Mbappéa (22) čiji ugovor s pariškim klubom ističe 2022.

Direktor PSG-a Leonardo u srijedu je potvrdio da je Real poslao ponudu za Mbappea, ali i otkrio da ju oni ne namjeravaju prihvatiti.

"Mbappe želi otići u Real i mi ga nećemo zadržavati: Odbili smo njihovu prvu ponudu, no ako ispune naše zahtjeve vidjet ćemo što će se dogoditi. Čini se kao da Real ima strategiju po kojoj želi da ih mi odbijemo kako bi pokazali da su pokušali sve i onda će čekati da im Mbappe dođe besplatno sljedeće godine. Real je ponudio 160 milijuna, a to je daleko od naše cijene za Mbappea. to je manje od onoga što smo mi platili za njega 2017. godine", rekao je Leonardo pa nastavio:

"Nikada nismo otvorili vrata za odlazak Mbappea. Ljudi misle da ga ja želim prodati, a Nasser (predsjednik PSG-a Al-Khelaifi op.a.) ne. To nije istina. Mi razmišljamo isto, ali ako igrač želi otići, to će biti pod našim uvjetima. Prijelazni rok završava 31. kolovoza u ponoć. Mi nećemo pustiti Mbappea za manje od onoga što smo platili kad još dugujemo Monacu."

Uskoro službeno

Prema informacijama koje u četvrtak stižu iz Španjolske čini se da su se klubovi ipak uspjeli dogovoriti.

Španjolski list ABC objavio je da je Real dogovorio ugovor s Mbappeom te da će službena potvrda transfera biti vrlo brzo, možda čak već u petak.

Mbappe bi u Madridu trebao zarađivati 30 milijuna eura godišnje, čime će biti najplaćeniji igrač u momčadi. Njegova plaća može još dodatno narasti ako ispuni određene uvjete (npr. broj postignutih golova).