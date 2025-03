Mbappe se osvrnuo na odnos s bivšim suigračem: 'Zvao me na roštilj, živimo blizu'

Francuska nogometna zvijezda i član madridskog Reala, Kylian Mbappé, odlučno je odbacio nagađanja da je utjecao na odluku Antoinea Griezmanna o povlačenju iz reprezentacije.

Griezmann je u rujnu 2024. godine objavio kraj svog reprezentativnog puta nakon što je tijekom karijere upisao 137 nastupa i postigao 44 pogotka za Francusku. Napadač Atletico Madrida ostavio je neizbrisiv trag u nacionalnoj selekciji, a vrhunac karijere doživio je osvajanjem Svjetskog prvenstva 2018. godine.

Nakon njegove objave, Mbappé mu je posvetio emotivnu poruku, odavši mu priznanje kao jednom od velikana moderne francuske nogometne scene. Unatoč tome, u javnosti su se pojavile glasine da je upravo on imao ulogu u Griezmannovoj odluci da se povuče. U razgovoru za Le Parisien, Mbappé je jasno demantirao te tvrdnje te govorio o svom odnosu s bivšim suigračem.

"Antoine i ja često razgovaramo. Obožavam njegovog sina, mali je zaljubljenik u nogomet i pomalo me podsjeća na mene kad sam bio dijete. Amaro mi je jako drag. No, jasno je da živimo u gradu gdje su naši klubovi veliki suparnici, što uvijek donosi određene izazove", kazao je Mbappé.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Unatoč klupskoj rivalnosti, naglasio je kako su njih dvojica u odličnim odnosima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Više puta me pozvao kod sebe na roštilj, još se nismo uspjeli uskladiti, ali sigurno ćemo to ostvariti. živimo jako blizu, u istom kompleksu zgrada."

Također je otkrio da je već ranije znao za Griezmannovu odluku o umirovljenju.

"Ne samo da sam bio upućen u njegovu namjeru, nego mi je i detaljno objasnio razloge iza svoje odluke. Ipak, to je isključivo njegova stvar i samo on može objasniti što ga je na to potaknulo."

Mbappé je tako stao na kraj spekulacijama i jasno dao do znanja da nije imao nikakav utjecaj na povlačenje bivšeg suigrača, već da je odluka u potpunosti bila Griezmannova vlastita.

Tekst se nastavlja ispod oglasa