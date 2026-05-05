Mbappé prekinuo šutnju i odgovorio kritičarima: Evo što kaže o putovanju u Italiju usred sezone

Kylian Mbappé je prošlog tjedna viđen u Italiji u društvu partnerice Ester Expósito, dok je momčad trenirala i pripremala se za utakmicu. Njegov povratak neposredno prije susreta dodatno je pojačao dojam da tajming nije bio idealan, a takav potez, prema pisanju španjolskih medija, nije dobro sjeo ni svlačionici.

U javnosti su se brzo pojavile kritike, uz pitanje prioriteta u osjetljivoj fazi sezone, pogotovo s obzirom na to da se Mbappé još uvijek oporavljao od ozljede.

Dok su se komentari nizali, Mbappé se nije oglašavao. Umjesto njega, reagirao je njegov tim, pokušavajući smiriti situaciju i dati širi kontekst cijeloj priči.

Prema njihovim riječima, velik dio kritika proizlazi iz pogrešnih interpretacija. Naglašavaju kako je njegov oporavak cijelo vrijeme bio pod strogim nadzorom kluba te da putovanje nije narušilo plan rehabilitacije.

Također su odbacili spekulacije da je Francuz već mislima okrenut prema reprezentativnim obvezama i nadolazećem Svjetskom prvenstvu, ističući da je u potpunosti fokusiran na Real Madrid i svakodnevni rad s momčadi.

Unatoč pokušajima smirivanja situacije, španjolski mediji pišu i o mogućim napetostima unutar kluba. Spominje se čak i verbalni sukob s jednim članom stručnog stožera tijekom treninga, što dodatno pojačava dojam da atmosfera nije idealna.

U Realu zasad ne žele dodatno komentirati situaciju, no jasno je da uoči ključnog dijela sezone žele izbjeći daljnje distrakcije.

