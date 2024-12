Mbappe je ostao u šoku nakon ove Modrićeve statistike: Pogledajte njegovu reakciju i odgovor

Luka Modrić i dalje u 39. godini nastavlja skupljati trofeje kao na traci i podebljavati svoj rekord kao najtrofejniji igrač Kraljeva. Real je pobjedom protiv Pachuce 3-0 osvojio Interkontinentalni kup i bio je to čak 28. trofej za hrvatskoga kapetana u Madridu.

Premda je utakmica odigrana u srijedu tek je sad procurila na internetu snimka iz svlačionice u kojoj Kylian Mbappe reagira na ovaj nevjerojatan uspjeh hrvatskog maestra.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Već ima 28 pehara", bio je u šoku Francuz na zavidnu statistiku Modrića. Izraz lica koji je Mbappe složio govorio je tisuću riječi. Francuski napadač nakon toga podatka samo je udahnuo odmahnuo glavom, a zatim humoristično odgovorio:

"Više nego ja godina", nasmijao je svlačionicu 26-godišnji Francuz.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Veliko poštovanje gaji Mbappé prema Modriću, a hrvatski maestro isto je to pokazao tijekom ceremonije dodijele pehara. Modrić je kao kapetan podigao pehar, ali ga je odmah nakon toga prvo dao Mbappéu. Francuza je takav potez ugodno iznenadio jer se tek nedavno pridružio kraljevskome klubu, no svakako mu je to trebalo nakon poljuljanog samopouzdanja zbog svih silnih španjolskih kritika.

POGLEDAJTE VIDEO: Jesenji rasplet HNL-a: upitan status Bjelice, ispit za Rijeku te bitka za Hajduk

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa